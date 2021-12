Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η συγκλονιστική της ανάρτηση ανήμερα των Χριστουγέννων

Τι λέμε στον θεό του θανάτου; Το μήνυμά της και οι ευχές για τα Χριστούγεννα.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, είναι η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι τον Μάιο του 2020. Από τότε έχει δώσει μεγάλη μάχη για την αποκατάσταση των τραυμάτων της και έχει γίνει ένα σύμβολο δυναμισμού κα θέλησης για ζωή.

Με μεγάλη δύναμη ψυχής, στέλνει συχνά μηνύματα και σε άλλες γυναίκες που έχουν ζήσει ή ζουν κακοποιητικές συμπεριφορές.

Έτσι, τα φετινά Χριστούγεννα, μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο Ιnstagram, μοιράστηκε μία φωτογραφία, που βρίσκεται διπλα απο μία πινακίδα με ένα ιδιαίτερο νόημα.

Συγκεκριμένα η ταμπέλα γράφει: «Τι λέμε στον Θεό του θανάτου; Όχι σήμερα». Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση η Ιωάννα Παλιοσπύρου, στέλνει τις δικές της ευχές για τα Χριστούγεννα: «Χαρούμενα και αγαπημένα Χριστούγεννα σε όλους! Υγεία, χαμόγελα, πίστη στο Θεό και στον εαυτό μας».

