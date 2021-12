Αθλητικά

Πελέ: Χριστούγεννα στο σπίτι μετά το εξιτήριο

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, έστειλε το μήνυμα του για τα Χριστούγεννα, από το σπίτι του στο Σάο Πάολο.

Χριστούγεννα στο σπίτι για τον θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο 81χρονος Πελέ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία του, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Albert-Einstein» του Σάο Πάολο και περνά με την οικογένεια του, τις ημέρες των εορτών.

Μάλιστα, ο Πελέ, φρόντισε να καθησυχάσει τα εκατομμύρια των θαυμαστών του ανά την υφήλιο, αναρτώντας στο Twitter μία φωτογραφία δίπλα στην σύζυγο του, Μάρτσια Αόκι, μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δένδρο.

«Σήμερα, ελπίζω να έχετε στιγμές αγάπης, ειρήνης και ένωσης, όπως εγώ. Καλά Χριστούγεννα φίλοι», έγραψε στο ευχετήριο μήνυμα του ο διασημότερος Βραζιλιάνος.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι ο Πελέ πέρασε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του, στην Γκουαρούχα, που βρίσκεται στην ακτή του Σάο Πάολο.

Όπως είναι γνωστό, στις 9 Δεκεμβρίου, ο Πελέ εισήχθη στο νοσοκομείο για την τελευταία φάση της χημειοθεραπείας, για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο παχύ έντερο.

