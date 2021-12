Κοινωνία

Κιλκίς: Άνδρας σκότωσε σκύλο

Αλλη μια κτηνωδία, αυτή τη φορά στο Κιλκίς, με θύμα έναν σκύλο.

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Κιλκίς, ημεδαπός άνδρας, καθώς όπως πρόεκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, πυροβόλησε και θανάτωσε έναν σκύλο.

Το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποίησε και κατείχε παράνομα κατασχέθηκε.

Επιπλέον, σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ.

