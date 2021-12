Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πάτρα: Ακόμη ένας θάνατος στο ιδιωτικό γηροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των τροφίμων που έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ολοένα και μακραίνει ο "μαύρος" κατάλογος των θανάτων ηλικιωμένων από κορονοϊό σε ιδιωτική μονάδα φιλοξενίας στην Πάτρα.

Μετά τους 10 θανάτους φιλοξενουμένων, που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ακόμη ένας έρχεται να προστεθεί και να ανεβάσει τον συνολικό αριθμό στους 11.

Πρόκειται για ηλικιωμένη, η οποία είχε διαγνωστεί με κορονοϊό και νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου, χάνοντας τη μάχη με την COVID-19.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news η 89χρονη γυναίκα δεν είχε εμβολιαστεί για λόγους υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Κάρολος Παπούλιας

Μετάλλαξη Όμικρον – Τζανάκης: Πάμε για 20.000 κρούσματα στα μέσα Ιανουαρίου

Κώστας Καραμανλής-Νατάσα Παζαΐτη: Η φωτογραφία αγκαλιά μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο