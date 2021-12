Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νεκροί τρόφιμοι σε γηροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία σε γηροκομείο της Πάτρας: Οκτώ ηλικιωμένοι πέθαναν από κορονοϊό, οι επτά ήταν ανεμβολίαστοι

Σοκάρει η είδηση πως σε ένα γηροκομείο στην Πάτρα, δέκα ηλικιωμένοι έφυγαν από τη ζωή τους νικημένοι από κορονοϊό!

Από τους 10 θανάτους οι 8 ήταν από κορονοϊό και οι άλλοι δύο ήταν περιπτώσεις ανθρώπων, που είχαν κολλήσει κορονοϊό, αλλά κατέληξαν από άλλο νόσημα που είχαν.

Από τους δέκα, οι επτά ήταν ανεμβολίαστοι, ενώ όπως επεσήμανε ο κ. Μπονάνος έχει ζητήσει την τήρηση του Πρωτοκόλλου, την αυστηριοποίησή του και τη διενέργεια ελέγχων.

Πηγή: Thebest.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Fake News” Forum ΑΝΤ1 - Κυριακού: Πρωτεύον καθήκον η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Κορονοϊός: Δύο δωρεάν self test σε όλους για τις γιορτές

Καιρός: Πού έδειξε ο υδράργυρος -12,8 βαθμούς Κελσίου