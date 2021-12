Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το μήνυμα για τον θάνατο του Ντέσμοντ Τούτου

Ο πολιτικός κόσμος παγκοσμίως έστειλε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Ντέσμοντ Τούτου.

Μετά το συναισθηματικό της μήνυμα για τα πρώτα της Χριστούγεννα χωρίς τον σύζυγό της Φίλιππο, η Βασίλισσα Ελισάβετ, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Ντέσμοντ Τούτου.

Τη βαθύτατη θλίψη της για τον θάνατο του Νοτιοαφρικανού αρχιεπισκόπου Ντέσμοντ Τούτου εξέφρασε η βασίλισσα Ελισάβετ, χαιρετίζοντας τον «άοκνο» αγώνα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά επίσης «το κέφι και το χιούμορ του».

«Όλη η βασιλική οικογένεια εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την ανακοίνωση του θανάτου του αρχιεπισκόπου Ντέσμοντ Τούτου, ενός ανθρώπου που υπερασπίστηκε άοκνα τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νότια Αφρική και σε όλον τον κόσμο» ανέφερε στο μήνυμά της η 95χρονη μονάρχης και επικεφαλής της Κοινοπολιτείας, στην οποία ανήκει και η Νότια Αφρική.

«Θυμάμαι με τρυφερότητα τις συναντήσεις μου μαζί του, τη μεγάλη χαρά του και το χιούμορ του», πρόσθεσε.

