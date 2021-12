Αθλητικά

ΑΕΚ - Περιστέρι: Η “Ένωση” πήρε την πρόκριση στους “4” του Κυπέλλου

Ανεβάζοντας στροφές στην τελευταία περίοδο, έκαμψε την αντίσταση του Περιστερίου και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης.

Παρά τα προβλήματα και το μικρό διαθέσιμο ρόστερ, η ΑΕΚ προκρίθηκε στο Final Four του Κυπέλλου μπάσκετ των ανδρών.

Ο “Δικέφαλος” επιβλήθηκε του Περιστερίου στο κλειστό των Άνω Λιοσίων με 90-77, σε αναμέτρηση για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης, και πήρε το “εισιτήριο” για το Final Four που θα διεξαχθεί το διάστημα 18-20 Φεβρουαρίου στο κλειστό “Δύο Αοράκια” του Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ύστερα από την απόρριψη του αιτήματος της ΚΑΕ ΑΕΚ για αναβολή του αγώνα, η ομάδα του Στέφανου Δέδα παρατάχθηκε στην αναμέτρηση με οκτώ παίκτες, ένας εκ των οποίων ήταν ο εμπύρετος νεαρός Μιχάλης Καρλής.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 48-45, 68-65, 90-77

ΑΕΚ (Δέδας): Φλιώνης 9, Πετρόπουλος 3, Ανγκόλα 31, Φιλιππάκος 2, Παππάς 13, Γκρίφιν 17, Καρλής, Χάμερ 15.

Περιστέρι (Τόμιτς): ΜακΚρί 15, Κόζι 13, Πέτεγουεϊ 4, Χρηστίδης 7, Χρυσικόπουλος 10, Κατσίβελης 4, Μπράουν 9, Σαλούστρος 4, Γκρέι 10, Μίλερ 1.

