Κορονοϊός - ΗΠΑ: Υπό εξαφάνιση τα διαγνωστικά τεστ

Δέσμευση του Λευκού Οίκου για άμεση επίλυση του προβλήματος. Τι δείχνουν τα στοιχεία από τη Νέα Υόρκη για τις εισαγωγές παιδιών σε νοσοκομεία.

Η μετάλλαξη Όμικρον εξακολουθεί να εξαπλώνεται στις ΗΠΑ και οι υγειονομικές Αρχές της Νέας Υόρκης παρατηρούν αύξηση του αριθμού των παιδιών που νοσηλεύονται λόγω της COVID-19, ενώ ο Λευκός Οίκος δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα επιλύσει γρήγορα το πρόβλημα με την έλλειψη διαγνωστικών τεστ στη χώρα.

Το Υπουργείο Υγείας της Νέας Υόρκης «παρακολουθεί στενά την τάση αύξησης των παιδιατρικών νοσηλειών που συνδέονται με την Covid-19», αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε. «Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά στην πόλη της Νέας Υόρκης» όπου οι εισαγωγές τετραπλασιάστηκαν την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με την προηγούμενη. Οι μισές εισαγωγές αφορούν παιδιά κάτω των 5 ετών, που δεν έχουν φτάσει δηλαδή ακόμη σε ηλικία για να εμβολιαστούν.

Ο αριθμός των κρουσμάτων της COVID-19 στις ΗΠΑ εξακολουθεί να αυξάνεται, με περίπου 190.000 νέες μολύνσεις καθημερινά, κατά μέσο όρο, την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Η μετάλλαξη Όμικρον και η εορταστική περίοδος, που είναι συνώνυμη με ταξίδια και οικογενειακές συγκεντρώσεις, έχουν προκαλέσει επίσης αύξηση της ζήτησης για τεστ στις ΗΠΑ. Σε ορισμένες περιοχές ωστόσο είναι δυσεύρετα. Ο Δρ Άντονι Φάουτσι, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί γρήγορα. «Ένα από τα τρέχοντα προβλήματα είναι ότι (τα τεστ) δεν θα είναι πλήρως διαθέσιμα για όλους πριν από τον Ιανουάριο. Όμως αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, το οποίο θα επιλυθεί σύντομα», είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αγοραστούν από τις Ομοσπονδιακές Αρχές 500 εκατομμύρια τεστ, τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν. Όμως τα τεστ αυτά δεν πρόκειται να παραδοθούν πριν από τον Ιανουάριο και το γεγονός αυτό προκαλεί έντονες επικρίσεις για τη διαχείριση της πανδημίας από τον Λευκό Οίκο και το γεγονός ότι εδώ και εβδομάδες η στρατηγική του επικεντρώνεται κυρίως στον εμβολιασμό.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, είχε ρωτηθεί στις 6 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες αφού εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της Όμικρον στις ΗΠΑ, για τη δυσκολία που αντιμετώπιζαν πολλοί να κάνουν τεστ. Τότε, είχε απαντήσει ειρωνικά: «Μήπως θα έπρεπε να στείλουμε ένα δωρεάν τεστ σε όλους τους Αμερικανούς;»

