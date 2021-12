Κόσμος

Μιανμάρ: Φρίκη από τη σφαγή αμάχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες απανθρακωμένα πτώματα μέσα σε αυτοκίνητα. Αντίδραση από τον ΟΗΕ, «ήταν τρομοκράτες» υποστηρίζει η Χούντα.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, ο Μάρτιν Γκρίφιθς, εξέφρασε χθες Κυριακή «φρίκη» για τις πληροφορίες για την «επίθεση εναντίον αμάχων» η οποία διαπράχθηκε στη Μιανμάρ την 24η Δεκεμβρίου.

Χαρακτηρίζοντας αξιόπιστες τις πληροφορίες για τον εντοπισμό 35 πτωμάτων, ανάμεσά τους αυτό τουλάχιστον ενός παιδιού, μέσα σε απανθρακωμένα αυτοκίνητα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας της Ασίας, ο κ. Γκρίφιθς τόνισε με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο οργανισμός πως «καταδικάζω αυτές τις πολύ βαριές πράξεις» και αξίωσε οι αρχές «να αρχίσουν αμέσως σοβαρή και διαφανή έρευνα».

Το Σάββατο, μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες που εικονίζουν δύο φορτηγά κι ένα επιβατικό αυτοκίνητο που πυρπολήθηκαν σε δρόμο στο Χπρούσο, στην πολιτεία Κάγια (ανατολικά), με πτώματα στο εσωτερικό τους (25097133).

Εκπρόσωπος οργάνωσης που έχει πάρει τα όπλα εναντίον της στρατιωτικής χούντας, των Δυνάμεων Λαϊκής Άμυνας (ΔΛΑ), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως βρέθηκαν τουλάχιστον 27 πτώματα.

Το παρατηρητήριο Myanmar Witness ανέφερε πως «35 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, κάηκαν και δολοφονήθηκαν από στρατιώτες την 24η Δεκεμβρίου στο καντόνι Χπρούσο».

Η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children ανέφερε κατόπιν ότι δύο μέλη του προσωπικού της στη Μιανμάρ αγνοούνται.

Κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως στρατιώτες σκότωσαν «οπλισμένους τρομοκράτες». Δεν έκαναν την παραμικρή αναφορά σε θανάτους αμάχων.

Εκπρόσωπος της στρατιωτικής χούντας, ο Ζο Μιν Τουν, από την πλευρά του αναγνώρισε ότι την Παρασκευή ξέσπασαν ταραχές στο Χπρούσο όταν στρατιώτες προσπάθησαν να σταματήσουν επτά οχήματα που θεώρησαν ύποπτα και ότι άνδρες των ένοπλων δυνάμεων σκότωσαν ανθρώπους, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Απαιτώ οι ένοπλες δυνάμεις και όλες οι ένοπλες οργανώσεις στη Μιανμάρ να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των αμάχων», τόνισε ο Μάρτιν Γκρίφιθς.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στο χάος μετά το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου, που έβαλε τέλος στη δεκαετή διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία. Σε δέκα μήνες, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.300 πολίτες, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Ένωση Αρωγής στους Πολιτικούς Κρατουμένους.

Αντιδρώντας, ομάδες οπλισμένων πολιτών, που σχημάτισαν τις ΔΛΑ, καταφέρνουν συχνά πλήγματα στον στρατό της Μιανμάρ.

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Συνεδριάζει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Δευτέρα σε 140 σημεία

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες την Δευτέρα