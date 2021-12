Πολιτική

Κορονοϊός – Πλεύρης: Αν χρειαστεί θα ληφθούν νέα μέτρα και πριν την Πρωτοχρονιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διασκέδαση, γήπεδα και τηλεργασία, οι τρεις πυλώνες για τα νέα μέτρα που αναμένονται αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», είπε πως σε ότι αφορά τη λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα πρέπει να περιμένουμε σήμερα τη συνεδρίαση της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων και την εισήγηση της. Βασικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης είναι τα όποια μέτρα να παρθούν μετά την Πρωτοχρονιά και πιθανότατα αυτό θα συμβεί, αλλά αν χρειαστεί θα ληφθούν και νωρίτερα.

Βασικός γνώμονας για τη λήψη των αποφάσεων είναι η κατάσταση στο σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην Αττική, όπου όμως η πληρότητα στις κλίνες απλής νοσηλείας είναι στο 53%, ενώ εξακολουθεί να είναι θετικό το ισοζύγιο στα εισιτήρια – εξιτήρια από τα νοσοκομεία.

Ο κ. Πλεύρης, είπε ότι πως σε ότι αφορά τα κρούσματα των τελευταίων ημερών, το 50% ανήκει σε νέους 18-39 ετών και μόλις το 6% σε πολίτες άνω των 60 ετών που έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες για βαριά νόσηση. Για το λόγο αυτό, απηύθυνε έκκληση στους νέους εν όψει των εορτών να είναι πολύ προσεκτικοί στις επαφές τους με τους γονείς και τους παππάδες τους.

Διευκρίνισε επίσης πως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμιά σκέψη και καμία συζήτηση για να αλλάξει κάτι σε ότι αφορά τον προγραμματισμό για τα σχολεία.

Επανερχόμενος στα μέτρα που θα ισχύσουν μετά την Πρωτοχρονιά, είπε ότι αν και δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη θα κινούνται σε 3 πυλώνες. Σε ότι αφορά τη διασκέδαση το πρόβλημα φαίνεται πως δεν αφορά την Εστίαση, αλλά τη νυχτερινή διασκέδαση. Εκεί τα μέτρα που θα ληφθούν θα έχουν πιθανότατα σχέση με το ωράριο τη μουσική και τους όρθιους ή καθήμενους.

Πρόβλημα υπάρχει επίσης ;και στα γήπεδα όπου όπως φαίνεται οι φίλαθλοι δεν πειθαρχούν στα μέτρα και θα αποτελέσουν τον δεύτερο πυλώνα των μέτρων, ενώ ο τρίτος πυλώνας αφορά την τηλεργασία σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Συνεδριάζει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Δευτέρα σε 140 σημεία

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες την Δευτέρα