Κορονοϊός - Νέα Μέτρα: “Βροχή” τα πρόστιμα για πλαστά πιστοποιητικά και μάσκες

Τι έδειξαν οι 80.477 έλεγχοι της ΕΛΑΣ την τρίτη ημέρα των νέων μέτρων κατά του κορονοϊού.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ, σε όλη τη χώρα, για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού. Ειδικότερα, σε 80.477 ανήλθαν οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν, χθες, Κυριακή 26 Δεκεμβρίου, τρίτη ημέρα των νέων μέτρων, ενώ πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις, ανεστάλη η λειτουργία 12 καταστημάτων και επιβλήθηκαν 458 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας.

Σημειώνεται, ότι από τους χθεσινούς ελέγχους, οι 36.483 διενεργήθηκαν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι τα εξής:

-458 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας και συναφείς παραβάσεις, ενώ επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως εξής:

133 στην Αττική,

78 στη Θεσσαλονίκη,

55 στο Βόρειο Αιγαίο,

29 στη Στερεά Ελλάδα,

28 στην Κρήτη,

25 στην Κεντρική Μακεδονία,

20 στη Δυτική Μακεδονία,

19 στη Δυτική Ελλάδα,

18 στην Πελοπόννησο,

6 στο Νότιο Αιγαίο,

15 στην Ήπειρο,

11 στη Θεσσαλία,

6 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

5 στα Ιόνια Νησιά.

1 παράβαση για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300 ευρώ στο Βόρειο Αιγαίο.

-153 παραβάσεις και 7 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λ.π. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι εξής κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων. Συγκεκριμένα:

Στην Αττική

- Σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος, με επιβολή 60ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- 14 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες και εργαζόμενους καταστημάτων,

- 1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Θεσσαλία

- Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για είσοδο πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών,

- 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτη καταστήματος,

- 3 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Δυτική Ελλάδα

- Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση 3 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο στους πελάτες,

- Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση 2 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο στους πελάτες,

- 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη και εργαζόμενους καταστημάτων.

Στην Κρήτη

- Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση 13 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο στους πελάτες,

- 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Κεντρική Μακεδονία

- 10.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος, με επιβολή 30ήμερης αναστολής λειτουργίας, για είσοδο πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- 26 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

- 12 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από επιβάτες και οδηγό οχημάτων,

- 1 παράβαση σε κατάστημα για μη ανάρτηση πινακίδας κανόνων λειτουργίας καταστήματος.

Στην Ήπειρο

- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 300 ευρώ πρόστιμο στον πελάτη,

- 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

- 1 παράβαση σε κατάστημα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Στερεά Ελλάδα

- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για έλλειψη αντισηπτικών στα τραπέζια,

- 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη καταστήματος.

Στην Πελοπόννησο

- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε καφενείο, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για είσοδο 2 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο στους πελάτες,

- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε μπαρ, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών,

- 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτη καταστήματος,

- 1 παράβαση σε κατάστημα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Θεσσαλονίκη

- 6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτη καταστημάτων,

- 5 παραβάσεις σε καταστήματα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στο Βόρειο Αιγαίο

- 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτη και εργαζόμενους καταστημάτων,

- 4 παραβάσεις σε καταστήματα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων και κανόνων λειτουργίας.

Στη Δυτική Μακεδονία

- 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη και εργαζόμενους καταστημάτων,

- 10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από οδηγό και επιβάτες οχημάτων και λεωφορείων,

- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για στέρηση απαραίτητων πιστοποιητικών, από επιβάτες λεωφορείων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων. Επιπλέον, 1 παράβαση για μη χρήση μάσκας, σε χώρο αναμονής λεωφορείων.

Στα Ιόνια Νησιά, 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από προσωρινά υπεύθυνους, υπάλληλο και πελάτη καταστημάτων.

Στο Νότιο Αιγαίο

- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτη και εργαζόμενο καταστημάτων,

- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από επιβάτες οχήματος,

- 1 παράβαση σε κατάστημα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

