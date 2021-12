Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βέλγιο: Πιθανός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίο για το ενδεχόμενο αυτό

Πιθανό ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού να γίνει υποχρεωτικός για όλους στο Βέλγιο, καθώς ο Βέλγος πρωθυπουργός δήλωσε έτοιμος να σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο, την ώρα μάλιστα που η μετάλλαξη Όμικρον εξαπλώνεται ραγδαία.

Καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους και το 2021 εξακολουθεί να σηματοδοτείται από την πανδημία, ο Αλεξάντερ Ντε Κρο ανακοίνωσε ότι η μετάλλαξη Όμικρον δε θα είναι το τελευταίο κύμα και ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό.

Για να γίνει αυτό, ο Βέλγος πρωθυπουργός σκιαγραφεί διάφορους δρόμους: επιπλέον κρεβάτια στην εντατική ή ακόμα και... υποχρεωτικό εμβολιασμό - ένα θέμα το οποίο ο Ντε Κρο δεν υποστήριζε τους τελευταίες μήνες.

Σε αρκετές περιπτώσεις είχε πει ότι δεν επιθυμούσε να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, λέγοντας ότι πιστεύει περισσότερο στην πειθώ παρά στην επιβολή.

Ωστόσο, στη συνέντευξή του στην «De Zondag» αναφέρει συγκεκριμένα: «Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Εάν μπορεί να βοηθήσει ο δρόμος του υποχρεωτικού εμβολιασμού, είμαι έτοιμος να το σκεφτώ, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι θα χρειαστεί συζήτηση στη Βουλή.

Για τον Αλεξάντερ Ντε Κρο, ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη κι άλλα μέτρα σε μακροπρόθεσμη βάση. «Τα νοσοκομεία μας πρέπει να είναι σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουν την αιχμή των κρουσμάτων», τόνισε, επισημαίνοντας ότι 2.000 κλίνες εντατικής θεραπείας μάλλον δεν αρκούν.

Ειδήσεις σήμερα

Τραγωδία στο Περιστέρι: Νεκρό τρίχρονο παιδάκι

NBA: Ο Νίκολα Γιόκιτς γράφει Ιστορία!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ήπειρο με την οικογένειά του

Ακόμα, τόνισε ότι πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για τη συνεχή πρόληψη, να ενισχυθούν τα κέντρα εμβολιασμού και ελέγχου και τέταρτον να μπει σε εφαρμογή ένα σύστημα με ανώτατα όρια που θα παρέχει σαφήνεια.