Φωτογραφία της Ελλάδας τράβηξε Ρώσος κοσμοναύτης

Τη φωτογραφία ανήρτησε και στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Ρώσος κοσμοναύτης 'Αντον Σκαπλέροφ, διοικητής αυτή την περίοδο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), τράβηξε μια φωτογραφία ενός μέρους της Ελλάδας από ψηλά, την οποία ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Η φωτογραφία συνοδεύεται από το σχόλιο "Συνεχίζουμε το ταξίδι μας γύρω από τον μεγάλο πλανήτη μας. Σήμερα έχουμε την Ελλάδα, έναν αληθινό τουριστικό παράδεισο με θαυμάσιες υποδομές και ποικιλία ευκαιριών για όλων των ειδών τις διακοπές".

Ο Anton Shkaplerov είναι πρώην σμήναρχος της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας και βετεράνος της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, έχοντας συμμετάσχει σε τέσσερις διαστημικές αποστολές με συνολική παραμονή πάνω από 530 μέρες στο διάστημα, ενώ έχει και πάνω από 14 ώρες διαστημικών περιπάτων.

Αυτή τη φορά έφθασε στον ISS στις 5 Οκτωβρίου, με ένα σκάφος Soyuz MS-19, μαζί με τον σκηνοθέτη Κλιμ Σιπένκο και την ηθοποιό Γιούλια Πέρεσιλντ (που γύρισαν την πρώτη ταινία στον ISS), ενώ στις 6 Νοεμβρίου ανέλαβε τα καθήκοντα του διοικητή του ISS.

