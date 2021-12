Οικονομία

Conde Nast Traveller: Τα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη επίσημη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2022 ανακοίνωσε το περιοδικό Conde Nast Traveller.



Την πρώτη επίσημη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2022 ανακοίνωσε το περιοδικό Conde Nast Traveller.

Ανάμεσα στους 200 τουλάχιστον νησιωτικούς προορισμούς που ανακαλύπτει κανείς στην Ελλάδα, το δημοφιλές ταξιδιωτικό περιοδικό προτείνει τη Σύρο για την τοπική κουλτούρα, την Ύδρα για αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα, τους «ισορροπημένους» Παξούς, τη Σαντορίνη για μήνα του μέλιτος, τη Μήλο για τη φωτογένεια της, την Κεφαλονιά για οικογενειακές διακοπές, την Κέρκυρα για τα ειδυλλιακά τοπία και την Ιθάκη ως τη μυθική πατρίδα του Οδυσσέα.

Η λίστα ολοκληρώνεται με την πολυτέλεια της Μυκόνου, την αυθεντική Φολέγανδρο, την Τήνο με τα παραδοσιακά χωριά της, την Κρήτη της δράσης και της περιπέτειας, τη Σύμη με το γραφικό λιμανάκι, τη Ζάκυνθο με τη νεανική ενέργεια, τη Ρόδο για ένα ταξίδι στο χρόνο, τη Σκιάθο για χαλαρό διάβασμα στην παραλία και τη Λευκάδα για τους φίλους της ιστιοπλοΐας και της ιστιοσανίδας

Στη λίστα ξεχωρίζουν η Πάτμος για τη μυστηριακή ατμόσφαιρα και τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, η Αστυπάλαια για τον διαφορετικό και ευγενικό τρόπο ζωής και τις διακοπές μακριά από τα πλήθη, η Νάξος για τις απέραντες αμμώδεις παραλίες της και την άγρια φυσική ομορφιά και η Σίφνος για τα παραδοσιακά και χορταστικά πανηγύρια της. Στα στοιχεία που θα ξεχωρίσουν οι ταξιδιώτες κατά τη νέα σεζόν, αναφέρονται οι εκπρόσωποι ορισμένων προορισμών που διακρίθηκαν στην πολύ-αναμενόμενη λίστα:

«Με πυλώνες τον τουρισμό, την θρησκευτικότητα, τον πολιτισμό και τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενημερώνουμε τα διεθνή ΜΜΕ, αναλαμβάνουμε οικολογικές πρωτοβουλίες και δρομολογούμε νέα έργα όπως η βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και η αναγέννηση της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής σχολής, του ιστορικότερου σχολείου της Ελλάδας», τονίζει σε δήλωση του ο δήμαρχος Πάτμου, Λευτέρης Πέντες.

«Η πεταλούδα του Αιγαίου επιχειρεί να συνδέσει με μοναδικό τρόπο την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τον "πράσινο" τρόπο ζωής, προάγοντας ταξιδιωτικές εμπειρίες χωρίς κοσμοσυρροή. Οι ενέργειες μας για τη νέα ταυτότητα της Αστυπάλαιας εμπνέουν τα ταξιδιωτικά μέσα και εδραιώνουν τη θέση του προορισμού ως νέο διεθνές πρότυπο διακοπών βασιζόμενο στις αρχές της αειφορίας», δήλωσε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας.

«Οι πανέμορφες παραλίες του προορισμού αποτελούν το "διαβατήριο" ώστε να συστήσουμε στο ταξιδιωτικό κοινό όλες τις διαστάσεις του τουριστικού μας "προϊόντος". Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργούμε νέα εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα ως ένα "ζωντανό" ημερολόγιο για τις εκδηλώσεις, τα μουσεία και τα τουριστικά αξιοθέατα», τονίζει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

«Η Σίφνος σταδιακά κερδίζει το "στοίχημα" της εξωστρέφειας. Αναδεικνύουμε το γαστρονομικό πλούτο μας ως κομμάτι της παράδοσης, της κουλτούρας και της φιλοξενίας των ντόπιων. Μονοπάτια, αγγειοπλαστική, φύση, τοπική κουζίνα, δραστηριότητες και πολιτισμός αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα», αναφέρει η δήμαρχος Σίφνου, Μαρία Ναδάλη.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Χριστούγεννα στο κρατητήριο

Μπαγκλαντές: δεκάδες νεκροί από φωτιά σε πλοίο

Εορταστικό ωράριο - Παραμονή Χριστουγέννων: Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά