Κορονοϊός - Γαλλία: Νέα μέτρα για την εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον

Τι αλλάζει σε εστίαση, διασκέδαση, χρήση μάσκας, γήπεδα. Μειώνεται ο χρόνος μεταξύ 2ης και 3ης δόσης του εμβολίου κατά της COVID-19.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Ζαν Καστέξ, δήλωσε σήμερα ότι ως απάντηση στην ταχεία εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον της COVID-19, η Κυβέρνηση μειώνει σε τρεις μήνες (από τέσσερις) τη χρονική περίοδο για μια τρίτη αναμνηστική δόση, αλλά δεν θα υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Καστέξ δήλωσε επίσης ότι από σήμερα και για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, όλες οι δημόσιες συγκεντρώσεις θα περιορίζονται σε 2.000 άτομα για τις εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους και σε 5.000 άτομα για τις εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Η κατανάλωση ποτού και φαγητού θα απαγορεύεται στις υπεραστικές συγκοινωνίες και τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων. Η εργασία στο σπίτι θα καταστεί υποχρεωτική για τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα όπου είναι δυνατόν, είπε ο Καστέξ.

Η Κυβέρνηση αποφάσισε επίσης την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους στα κέντρα των πόλεων, υπό την εποπτεία των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Ξέρω ότι μοιάζει με ταινία χωρίς τέλος, αλλά πριν από έναν χρόνο αρχίσαμε την εκστρατεία εμβολιασμού μας και τώρα είμαστε ένας από τους καλύτερα εμβολιασμένους και καλύτερα προστατευμένους λαούς στον κόσμο», είπε ο Καστέξ σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Καστέξ δήλωσε ότι το πάσο εμβολιασμένου που σχεδιάζει να υιοθετήσει η κυβέρνηση - το οποίο θα απαιτεί πιστοποιητικό εμβολιασμού, όχι απλώς ένα αρνητικό τεστ - θα τεθεί σε ισχύ από τις 15 Ιανουαρίου, εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει νομοσχέδιο της Κυβέρνησης.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι μόνο καθήμενοι πελάτες θα μπορούν να καταναλώνουν φαγητό και ποτό σε μπαρ και εστιατόρια, όχι όρθιοι πελάτες.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν καθυστερήσει την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο, τα γαλλικά σχολεία θα ανοίξουν ξανά όπως είναι προγραμματισμένο στις 3 Ιανουαρίου, δήλωσε ο Καστέξ.

Η “επέλαση” της μετάλλαξης Όμικρον οδήγησε και τη γαλλική κυβέρνηση στη λήψη επιπλέον μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς, τα οποία “ακουμπούν” τον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, θα μειωθεί ο ανώτατος αριθμός των φιλάθλων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα στις 5.000 θέσεις, ενώ αντίστοιχα θα “πέσει” ο αριθμός και στα κλειστά γήπεδα στις 2.000 θέσεις.

Παράλληλα, το βράδυ της Δευτέρας, ο Πρωθυπουργός Καστέξ, ανακοίνωσε πως στα νέα κυβερνητικά μέτρα συμπεριλαμβάνεται και η απαγόρευση πώλησης και κατανάλωσης ποτών στα γήπεδα.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός τόνισε ότι το ποσοστό επίπτωσης της COVID-19 (ο αριθμός των μολύνσεων ανά 100.000 ανθρώπους την εβδομάδα) είναι τώρα πολύ πάνω από 700 και σε επίπεδο ρεκόρ από τότε που άρχισε η επιδημία στη χώρα.

