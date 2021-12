“Mundo Deportivo”: Ο Ρονάλντο αυτοπροτάθηκε στην Μπαρτσελόνα!

Αθλητικά

Ο Πορτογάλος φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση που επικρατεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Θα μπορούσε να είναι η...βόμβα της χειμερινής αγοράς. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με την εφημερίδα της Καταλωνίας, «Mundo Deportivo», προσφέρθηκε στην Μπαρτσελόνα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, φέρεται να επικοινώνησε με τον Τσάβι πριν από λίγες μέρες, με τη μεσολάβηση του Ζεράρ Πικέ-φίλος και των δύο-, και τις τελευταίες ώρες ο μάνατζέρ του, Ζόρζε Μέντες έχει ήδη αρχίσει να συνεργάζεται με τον πρόεδρο των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα για να μελετήσει την προοπτική της μεταγραφής.

Ο Κριστιάνο δεν είναι χαρούμενος στη δεύτερη περίοδο του στο Μάντσεστερ, αφού η Γιουνάιτεντ δεν κάνει καλή σεζόν και επίσης οι μέθοδοι του Ραλφ Ράγκνικ δεν πείθουν τον Πορτογάλο. Έτσι επικοινώνησε με τον Πικέ, αναζητώντας μια προσέγγιση στο «Καμπ Νου».

Εκείνος μετέφερε την επιθυμία του Ρονάλντο στο Τσάβι, ο οποίος με τη σειρά του φέρεται να εκτιμά ότι μπορεί να βοηθήσει με την εμπειρία του και τα γκολ του.

Ο Πικέ επικοινώνησε επίσης με τον Λέο Μέσι για να μάθει αν ο Αργεντινός θα ήταν πρόθυμος να νοικιάσει το σπίτι του στον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Αργεντινό να απαντάει θετικά.

Αν πάντως «σκάσει» η μεταγραφική βόμβα, ο Κριστιάνο θα γινόταν CR17, παίροντας τη φανέλα του Λουκ ντε Γιονγκ.

Η τελευταία φορά που ο Κριστιάνο έπαιξε στο «Καμπ Νου» ήταν πέρυσι με τη Γιούβε. Πέτυχε δύο γκολ, και τα δύο από πέναλτι φυσικά, και ανέβασε τον αριθμό των γκολ που έχει πετύχει για τους Καταλανούς σε 34 παιχνίδια σε 20.

