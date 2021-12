Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός- Ιταλία: Μεγάλη μείωση των τουριστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τουριστικοί πράκτορες της Ιταλίας είναι άκρως απογοητευμένοι από την φετινή χρονιά

Οι τουριστικοί πράκτορες της Ιταλίας είναι άκρως απογοητευμένοι από την φετινή χρονιά, παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί πριν από το καλοκαίρι.

Εξαιτίας των περιορισμών και απαγορεύσεων λόγω της επιδημίας κορονοϊού, σύμφωνα με την εμπορική ένωση Confcommercio, το 2021 επισκέφθηκαν την Ιταλία 60 εκατομμύρια λιγότεροι τουρίστες σε σχέση με το 2019.

Παράλληλα, οι Ιταλοί που πήγαν στο εξωτερικό για τουρισμό, μειώθηκαν κατά 13 εκατομμύρια.

Σε ό,τι αφορά επίσης τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αρχικά είχαν προγραμματίσει να πάνε διακοπές 25 εκατομμύρια Ιταλοί.

Έως τώρα, όμως, οι ακυρώσεις ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια, ενώ 5,3 εκατομμύρια πολιτών μείωσαν την συνολική διάρκεια του ταξιδιού τους.

Έως τώρα, μόνον το 5% όσων αποφάσισαν να «αποδράσουν» από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους, επέλεξε να πάει στο εξωτερικό, ενώ το 60% παρέμεινε εντός της περιφέρειάς του.

Οι τουριστικοί πράκτορες ζητούν από την κυβέρνηση Ντράγκι έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ενώ το ίδιο αίτημα προβάλλουν οι ξενοδόχοι και οι εστιάτορες.

Λόγω των τελευταίων περιοριστικών μέτρων, απαγορεύονται οι γιορτές σε κλειστούς χώρους. Κατά συνέπεια, θα είναι ελάχιστοι οι Ιταλοί οι οποίοι θα αποφασίσουν να γιορτάσουν την έλευση της νέας χρονιάς εκτός σπιτιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπορέλ: Εκτόνωση στη Μεσόγειο “βλέπει” στην ανασκόπηση του 2021

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: έφτυσε αστυνομικούς που της έκαναν έλεγχο

Έδεσσα: θρίλερ με νεκρό στους καταρράκτες