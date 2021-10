Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βενετία: 23 Έλληνες τουρίστες διαγνώστηκαν θετικοί

Σε ξενοδοχείο καραντίνας μεταφέρθηκαν οι Έλληνες τουρίστες. Αναμένεται να τους χορηγηθούν μονοκλωνικά αντισώματα.

23 Έλληνες τουρίστες, που έφτασαν με πούλμαν έξω από την Βενετία, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Η διάγνωση έγινε στο Μέστρε, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την “Γαληνοτάτη”, όπου οι τουρίστες υποβλήθηκαν σε διαγνωστικό τεστ.

Οι Έλληνες τουρίστες βρίσκονται σε απομόνωση σε ξενοδοχείο καραντίνας και η κατάστασή τους παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε όσους μπορούν να λάβουν τη σχετική θεραπεία, θα χορηγηθούν μονοκλωνικά αντισώματα, όπως συνηθίζεται τελευταία στην περιφέρεια Βένετο.

Τα διαγνωστικά τεστ εξετάστηκαν για να εξακριβωθεί εάν προκύπτουν μεταλλάξεις του κορονοϊού.

