Κορονοϊος - Βενετία: Οι Έλληνες τουρίστες παραμένουν στο νοσοκομείο

Αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Σε απομόνωση και σε νοσοκομειακή μονάδα έξω από την Βενετία, συνεχίζουν να βρίσκονται οι Έλληνες τουρίστες που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό κατά δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Μέστρε, λίγα χιλιόμετρα απόσταση απο την Γαληνοτάτη.

Σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες, δυο από τους συνολικά 25 τουρίστες που προέκυψαν θετικοί στον κορονοϊό (αρχικά τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης έκαναν αναφορά σε είκοσι τρεις) παρουσιάζουν εντονότερα αναπνευστικά προβλήματα. Ο αριθμός των μολυσθέντων αυξήθηκε σταδιακά, κατά την διεξαγωγή αλλεπάλληλων τεστ.

Οι Ιταλοί γιατροί παρέχουν όλη την αναγκαία φροντίδα και, στις περιπτώσεις που ενδείκνυται, μπορεί να χορηγηθεί θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα.

Οι τουρίστες είχαν φτάσει πούλμαν στην Ιταλία και, σύμφωνα με ότι έχει προκύψει μέχρι τώρα, μόνον τρεις βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό. Οι δυο εξ αυτών, έχουν ήδη επιστρέψει αεροπορικώς στην χώρα μας.

