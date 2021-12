Κοινωνία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κοντά στους άστεγους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

“Γεύματα αγάπης”, είδη ατομικής υγιεινής, ρούχα και μέσα προστασίας από τον κορονοϊό, περιλαμβάνει η πρωτοβουλία του ΕΕΣ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης που παρέχει στους άστεγους, θα προσφέρει “γεύματα αγάπης” την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με στόχο να μη μείνει κανένας συνάνθρωπός μας μόνος του αυτές τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λόγω των εορταστικών ημερών πρόκειται να υλοποιήσει δράση ενεργητικής προσέγγισης αστέγων και εργασίας στον δρόμο (streetwork) στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου, από τις 19:00 έως τις 22:00.

Η δράση υλοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου, Dr. Αντωνίου Αυγερινού και με την οικονομική υποστήριξη της εταιρείας Procter & Gamble. Ειδικότερα, κλιμάκια με κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές του Ε.Ε.Σ. θα διανείμουν, σε όσους έχουν ανάγκη, ζεστά γεύματα, υλικό άμεσης κοινωνικής βοήθειας, είδη ατομικής υγιεινής, είδη προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, μέσα προστασίας από την COVID-19 και ιματισμό. Ταυτόχρονα, θα παρασχεθούν Πρώτες Βοήθειες και Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, καθώς και ενημέρωση στον πληθυσμό για τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας από την οικεία Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συνολικά εκτιμάται πως θα ωφεληθούν περίπου 200 άτομα, ενώ ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, ειδικότερα σε περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

