Κοινωνία

Ζευγάρι χάθηκε στο φαράγγι των Λουτρών Πόζαρ

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στο φαράγγι των Λουτρών Πόζαρ, στην Πέλλα.

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση ενός άντρα και μιας γυναίκας που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους, στην περιοχή Κουνουπίτσας, στο φαράγγι των Λουτρών Πόζαρ, στην Αλμωπία Πέλλας.

Οι δύο περιπατητές έχασαν τον προσανατολισμό τους και επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μετά από επιχείρηση με τη συμμετοχή οχτώ πυροσβεστών με ένα όχημα, αλλά και εθελοντών, εντοπίστηκαν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

