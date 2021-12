Κόσμος

Μεσανατολικό: συνάντηση Μαχμούντ Αμπάς – Μπένι Γκαντς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος των Παλαιστινίων είχε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Τα θέματα που συζητήθηκαν και η αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς συναντήθηκε χθες Τρίτη με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Μπένι Γκαντς, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του δεύτερου.

«Οι δύο άνδρες συζήτησαν ζητήματα ασφαλείας και ζητήματα που αφορούν τους πολίτες» των δύο πλευρών, σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Ο υπουργός ενημέρωσε τον συνομιλητή του πως έχει την πρόθεση να «συνεχίσει να προωθεί ενέργειες προορισμένες να αυξήσουν την εμπιστοσύνη στο οικονομικό και στο πολιτικό πεδίο, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη συνάντηση των δύο ανδρών», συνεχίζει το δελτίο Τύπου, αναφερόμενο στις συνομιλίες που είχαν στις αρχές Οκτωβρίου στη Ραμάλα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο κ. Αμπάς συζήτησε με τον κ. Γκαντς στο σπίτι του τελευταίου, στη Ρος Χααγίν (κεντρικό Ισραήλ).

Το Λικούντ καταδίκασε τη συνάντηση, ερίζοντας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ότι το να γίνουν «παραχωρήσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια του Ισραήλ δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου».

«Η ισραηλινοπαλαιστινιακή κυβέρνηση ξανάβαλε τους Παλαιστίνιους και τον Αμπάς την ημερησία διάταξη. Αυτό είναι επικίνδυνο για το Ισραήλ», υποστήριξε το κόμμα της δεξιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Premier League: Η Λίβερπουλ έχασε…. τα άχαστα και η Λέστερ την τιμώρησε

Μετάλλαξη Όμικρον – ΠΟΥ: Πολύ υψηλός κίνδυνος παγκοσμίως

Καιρός: Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες την Τετάρτη