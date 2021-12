Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: Πολύ πιθανό να ξεπεράσουμε τα 30000 κρούσματα

Η μετάλλαξη Όμικρον θα μπορούσε ένα είναι και η λύση της πανδημίας, υπογράμμισε ο Αν. Σπαντιδέας.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι περίμενε μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων χθες, αλλά υπολόγιζε ότι θα κυμαινόντουσαν γύρω στις 15 με 16 χιλιάδες, αλλά όχι ότι θα ξεπερνούσαν τις 21 χιλιάδες.

Όπως είπε ο κ. Θωμαΐδης τις τελευταίες μέρες είχε παρατηρηθεί μια μεγάλη αύξηση στο ιικό φορτίο που μετρήθηκε στα λύματα και η αύξηση αυτή κορυφώθηκε στο τριήμερο των Χριστουγέννων. Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι αν δε ληφθούν μέτρα για να ανακόψουν τη δυναμική της πανδημίας τα κρούσματα πιθανότατα θα ξεπεράσουν τος 30.000 τις επόμενες μέρες.

Ο κ. Θωμαΐδης προέβλεψε ότι αυτό το κύμα της πανδημίας που οφείλεται στη μετάλλαξη Όμικρον θα είναι δριμύ, αλλά σύντομα και θα διαρκέσει περίπου 1 μήνα.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Αν. Σπαντιδέας, Παθολόγος – διδάκτωρ Ιατρικής στο ΕΚΠΑ, ο οποίος συμφώνησε ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες μέρες, αν κρίνουμε από τα όσα έχουμε δει στις χώρες όπου έχει κυριαρχήσει ήδη η παραλλαγή Όμικρον.

Ο κ. Σπαντιδές πρόσθεσε ότι η μετάλλαξη Όμικρον, αν επαληθευτεί ότι δεν οδηγεί σε βαριά νόσηση, θα μπορούσε να αποτελέσει και τη λύση της πανδημίας, καθώς θα νοσήσει ο περισσότερος πληθυσμός και θα αποκτήσει φυσική ανοσία, αλλά ήρθε σε ακατάλληλη στιγμή καθώς τα νοσοκομεία είναι ήδη γεμάτα από τους ασθενείς με την παραλλαγή Δέλτα.

