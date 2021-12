Κόσμος

Κύπρος: μαφιόζικη δολοφονία σε πάρκινγκ (εικόνες)

Σε μαφιόζικη εκτέλεση παραπέμπει η δολοφονία ενός άνδρα στη Λάρνακα.

Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, με θύμα τον 53χρονο Αντρέα Ευαγγέλου, διερευνά η αστυνομία της Κύπρου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, γύρω στις 8.30 μ.μ. το βράδυ της Τρίτης, ελήφθη η πληροφορία από την αστυνομία, για ρίψη πυροβολισμών σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας, στη Λάρνακα.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο. Εντός του οχήματος, βρέθηκε νεκρός ο 53χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα, που φαίνεται να προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο.

Από τις μαρτυρίες που συνέλεξε η αστυνομία, φαίνεται ότι μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ, στην οποία επέβαιναν δύο πρόσωπα, ακολουθούσε το όχημα του 53χρονου.

Στην προσπάθεια του θύματος να παρκάρει στον χώρο στάθμευσης, ένας από τους επιβάτες της μοτοσικλέτας, προσέγγισε το αυτοκίνητο και φέρεται να πυροβόλησε τον 53χρονο.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την αστυνομία για διενέργεια εξετάσεων, κατά τις οποίες παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια.

Η σορός του 53χρονου, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

