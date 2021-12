Οικονομία

Κορονοϊός - Νέα Μέτρα: Έντονες αντιδράσεις από ανθρώπους της αγοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκφράζουν ανησυχία και προβληματισμό για την επιβίωση επιχειρήσεων και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση από φορείς της αγοράς και επαγγελματίες, που δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το “αύριο” και ζητούν επιπρόσθετα μέτρα στήριξης.

«Όταν ανακοινώνονται μέτρα που περιορίζουν τις δυνατότητες λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες δράσεις στήριξης». Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του για τα νέα μέτρα, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Συγκεκριμένα ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρει:

«Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι υποχρέωση κάθε ευνομούμενου Κράτους και κάθε μέτρο που λαμβάνεται προς αυτή την κατεύθυνση, μας βρίσκει σύμφωνους. Εξάλλου επιμελητήρια και επιχειρήσεις έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι είναι βασική μας προτεραιότητα η υγεία των πολιτών και έχουμε στηρίξει με όλες μας τις δυνάμεις τους εμβολιασμούς.

Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν ανακοινώνονται μέτρα που περιορίζουν τις δυνατότητες λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες δράσεις στήριξης. Από την στιγμή, λοιπόν, που το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει νέους περιορισμούς σε μία προσπάθεια να αναχαιτιστεί η μετάλλαξη Όμικρον, είναι υποχρέωση της Πολιτείας να σταθεί δίπλα σε όσους πλήττονται από την εφαρμογή των μέτρων. Ειδικά όταν πρόκειται για κλάδους που έχουν πληγεί βαρύτατα από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, όπως αυτός της εστίασης που για μία ακόμα φορά επηρεάζεται από τη στρατηγική της Κυβέρνησης.

Ήδη, πριν από την ανακοίνωση των μέτρων, περίπου οι μισές επιχειρήσεις του κλάδου έβλεπαν το μέλλον τους δυσοίωνο, όπως έδειξαν τα συμπεράσματα σχετικής έρευνας. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πόσο δυσκολότερη γίνεται η κατάσταση με τα νέα μέτρα. Για την εστίαση λοιπόν, που συνεχίζει να βρίσκεται στο “μάτι του κυκλώνα”, η επιμελητηριακή κοινότητα θεωρεί αναγκαία την κατάργηση της επιστροφής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, τη χρονική μετάθεση των υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, την ενίσχυση της ρευστότητας τους μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και τη μείωση του ΦΠΑ.

Ο αγώνας που δίνουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας, γίνεται υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και με ένα λειτουργικό κόστος που έχει “εκτοξευτεί” εξαιτίας του κύματος των ανατιμήσεων. Σε αυτόν τον τομέα προβλέπεται περαιτέρω επιδείνωση, καθώς οι εκτιμήσεις μας είναι ότι ο πληθωρισμός θα ανέβει κι άλλο, επηρεάζοντας τη γενικότερη λειτουργία της αγοράς.

Για να αποφευχθεί λοιπόν η ολοκληρωτική καταστροφή για τις επιχειρήσεις των κλάδων που συνεχίζουν να πλήττονται, είναι ανάγκη να στηριχθούν εδώ και τώρα. Δεν υπάρχουν ούτε χρονικά περιθώρια, ούτε άλλες αντοχές».

Για «λουκέτο» στις επιχειρήσεις τους προειδοποιεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Κέντρων Διασκέδασης και Μουσικοθεατρικών Παραστάσεων με αφορμή τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στη σκιά της εξάπλωσης της μετάλλαξης Όμικρον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Τα νέα μέτρα για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, έτσι όπως εξειδικεύθηκαν στις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλέυρη, ανεξαρτήτως του πότε θα εκκινήσει η εφαρμογή τους, ισοδυναμούν με νέο «ΛΟΥΚΕΤΟ» στις επιχειρήσεις μας.

Επιχειρήσεις, συνηθισμένες πια στο ΛΟΥΚΕΤΟ, κλειστές, με κρατική εντολή, επί δύο σχεδόν χρόνια.

Συνηθισμένες και στον κρατικό εμπαιγμό, στις ανακόλουθες δεσμεύσεις, στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.

Επιχειρήσεις, που για άλλη μια φορά αποτελούν τον εύκολο στόχο.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ η δαιμονοποίηση της Διασκέδασης.

ΠΑΣΧΕΙ η αναγωγή της σε κύρια εστία υπερμετάδοσης του ιού.

ΩΣ ΕΔΩ. Δεν αντέχει στη βάσανο της κοινής λογικής ότι για όλα τα δεινά υπεύθυνη είναι η «κακή» Διασκέδαση.

Όσοι διακονούμε τη Διασκέδαση, επιχειρηματίες – καλλιτέχνες – μουσικοί – δημιουργοί – εργαζόμενοι – οικογένειες, στηρίξαμε και στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια. Βγήκαμε μπροστά για την προώθηση του εμβολιασμού.

Φιλοξενήσαμε, φιλοξενούμε και εξυπηρετούμε μόνον εμβολιασμένους πελάτες.

Διχάσαμε τον κόσμο μας, γίναμε δυσάρεστοι στους θαμώνες μας.

Επιτελέσαμε αστυνομικού τύπου καθήκοντα με ελέγχους ταυτοπροσωπίας των πελατών μας και γνησιότητας – πιστότητας των πιστοποιητικών τους.

Προσλάβαμε και απασχολούμε μόνον πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εργαζομένους κάθε ιδιότητας (καλλιτέχνες, μουσικούς, τραγουδιστές, τραπεζοκόμους σερβιτόρους, κ.λ.π.).

Τηρήσαμε από την πρώτη στιγμή της επαναλειτουργίας μας και τηρούμε έκτοτε απαρέγκλιτα τα κάθε φορά ισχύοντα μετρά.

Κάναμε γενναίες επενδύσεις σε χαλεπούς καιρούς, δίνοντας πίστη στις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, ακριβώς, και μόνον για να προαγάγουμε το πολιτισμικό μας προϊόν.

Υποστήκαμε συνεχείς, άτεγκτους ελέγχους από πολυμελή κλιμάκια συναρμοδίων Υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Ε.Α.Δ., Α.Α.Δ.Ε., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ι.Κ.Α. κ.λ.π.)

Άπαντες, πλέον, «με μια φωνή» βγάζουμε κραυγή αγωνίας για το μέλλον μας.

Πώς θα εξασφαλίσουν τα προς το ζην οι εργαζόμενοί μας για τις οικογένειές τους ;

Πώς θα πληρωθούν : ενοίκια, Φ.Π.Α., Ασφαλιστικές Εισφορές, Δημοτικοί Φόροι, Δ.Ε.Κ.Ο., Ρυθμίσεις, Επιστρεπτέες Προκαταβολές, Προμηθευτές, Ανακαινίσεις κ.λ.π. ;

Πώς θα κρατήσουμε ζωντανές τις επιχειρήσεις μας ;

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ : Ο εμπαιγμός έχει και τα όριά του.

Δεσμευτήκατε για λειτουργία ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΙ ΟΡΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

Μετά λίγους μόνο μήνες πάλι ΛΟΥΚΕΤΟ.

Απαιτούμε εδώ και τώρα :

Τη στοιχειώδη διαφύλαξη της κανονικότητας – αποφυγή αιφνιδιασμών της τελευταίας στιγμής. Είναι πλέον ή επιτακτική η λειτουργία μας, τουλάχιστον το διήμερο 31/12/21, 01/01/22, για το οποίο έχουμε υποβληθεί σε υπέρογκες δαπάνες προμηθειών, έχουμε εισπράξει προκαταβολές από τους πελάτες μας, αυτοί έχουν προπληρώσει τις μετακινήσεις τους προς τα Κέντρα μας κ.ο.κ., ώστε οποιαδήποτε ανατροπή την ύστατη ώρα θα ήταν ανάλγητη και καταστροφική. Την πρόβλεψη διακριτού ελεύθερου ωραρίου λειτουργίας των Kέντρων Διασκέδασης, σε κάθε περίπτωση διευρυμένου σε σχέση με το ωράριο λειτουργίας των λοιπών επιχειρήσεων εστίασης, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ίδια η ύπαρξη και βιωσιμότητά, αλλά και η διακριτή και ιδιάζουσα θέση των επιχειρήσεων της διασκέδασης και του θεάματος στην καθόλου επιχειρηματική δραστηριότητα. Την άμεση ανάκληση της εξαγγελίας περί απαγόρευσης χρήσης μουσικής, εάν δεν τρηθούν τα ήδη εξαγγελθέντα μέτρα που θα έχουν ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2022 είτε νωρίτερα, καθόσον η μουσική είναι άμεσα συνυφασμένη με τη διασκέδαση, ψυχαγωγία και αναψυχή δηλαδή ακριβώς με το αντικείμενο της ιδικής μας δραστηριότητας, η χρήση μουσικής αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη λειτουργίας των επιχειρήσεων μας. Την κατ΄ αποκλειστικότητα επιφύλαξη προσφοράς ζωντανής μουσικής μόνον στις επιχειρήσεις μας - Κέντρα Διασκέδασης, προκειμένου να εκλίπουν φαινόμενα έκνομης λειτουργίας Καταστημάτων κάθε λογής -καφέ, αναψυκτήρια, εστιατόρια, σνακ μπαρ, μπαρ, θέατρα και άλλα παρόμοια- «δίκην Κέντρων Διασκέδασης», που προσφέρουν ζωντανή μουσική, καθ’ υπέρβαση ωραρίου χρήσης μουσικής και της επιτρεπόμενης ηχοστάθμης, κατ’ ευθεία και ουσιώδη παράβαση των υγειονομικών όρων λειτουργίας τους με προφανή συνέπεια την κατίσχυση ενός καθεστώτος παραβατικότητας, αθέμιτου ανταγωνισμού και εν τέλει, οικονομικής αιμορραγίας του επιχειρείν της διασκέδασης και του θεάματος. Τη συμπερίληψή μας στις επιχειρήσεις του πολιτισμού και την ειδική πρόβλεψη αντίστοιχης με τις επιχειρήσεις αυτές οικονομικής ενίσχυσης – επιδότησης ή άλλου συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου υποστήριξης για τη βιωσιμότητα και των δικών μας επιχειρήσεων.

Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος: Κάλεσμα σε κινητοποιήσεις

Να παρθούν τώρα μέτρα για την επιβίωση και την υγεία του κλάδου, ζητεί ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, που αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Τα οριζόντια μέτρα που ανακοιίνωσε η Κυβέρνηση καθιστούν σχεδόν αδύνατη την εργασία του μουσικού - για μια ακόμη φορά - καθώς απαγορεύει ξανά τη μουσική στην εστίαση και τη διασκέδαση Η κυβερνητική πολιτική διαχείρισης της πανδημίας αυξάνει τους νεκρούς στη χώρα μας και αφήνει χιλιάδες καλλιτέχνες άνεργους χωρίς μέτρα στήριξης από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα.

Ταυτόχρονα επιδοτεί τους επιχειρηματίες παραγωγούς και εργοδότες - γενναιόδωρα τους μεγάλους, με ψίχουλα τους μικρούς. Το μόνο μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση είναι η ατομική ευθύνη. Μειώνει τις δαπάνες του προϋπολογισμού για τη δημόσια υγεία, αγνοώντας τις έρευνες των επιστημόνων, που λένε ότι θα είχαμε κατά 40% λιγότερους νεκρούς με ένα επαρκέστερο Δημόσιο σύστημα Υγείας.

Πολλές παραστάσεις, παραγωγές, συναυλίες ακυρώνονται ή αναβάλλονται με τραγικές συνέπειες για τους μουσικούς. Ενώ οι γιορτές είναι παραδοσιακά περίοδος εντατικής εργασίας για τον κλάδο μας, σήμερα κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς εισόδημα. Διακινδυνεύσαμε την υγεία μας δουλεύοντας σε χώρους με συνωστισμό που συχνά δεν τηρούσαν τα μέτρα, δεχτήκαμε πιέσεις να εργαστούμε ακόμα και με covid ενώ ακόμη και κρούσματα αποκρύφτηκαν για να μην "πέσει" η παραγωγή. Τώρα απαγορεύτηκε εντελώς η μουσική, είμαστε όλοι άνεργοι με κρατική εντολή, χωρίς καμιά αποζημίωση.

Δεν θα ανεχθούμε άλλο αυτήν την κατάσταση. Καλούμε σε πανκαλλιτεχνικό - πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 10/01/22 στο Σύνταγμα.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Δωρεάν rapid test σε όλους τους εργασιακούς-συναυλιακούς χώρους με ευθύνη της Κυβέρνησης. Δωρεάν χορήγηση σε όλους των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας. Η επιδημιολογική επιτήρηση δεν είναι αποκλειστικά ατομική μας ευθύνη, ούτε μπορεί το κόστος της να βαρύνει τους εργαζόμενους. Ενίσχυση του Δημόσιου συστήματος Υγείας, άμεση επίταξη των Ιδιωτικών Νοσοκομείων.

με ευθύνη της Κυβέρνησης. Δωρεάν χορήγηση σε όλους των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας. Η επιδημιολογική επιτήρηση δεν είναι αποκλειστικά ατομική μας ευθύνη, ούτε μπορεί το κόστος της να βαρύνει τους εργαζόμενους. Ενίσχυση του Δημόσιου συστήματος Υγείας, άμεση επίταξη των Ιδιωτικών Νοσοκομείων. Να δοθεί επιτέλους η αποζημίωση ειδικού σκοπού για όλους τους μήνες , από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα και για όσο ουσιαστικά συνεχίζεται ο περιορισμός της εργασίας μας.

, από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα και για όσο ουσιαστικά συνεχίζεται ο περιορισμός της εργασίας μας. Να σταματήσει ο απαράδεκτος αποκλεισμός όσων συναδέλφων εγγράφηκαν στο μητρώο καλλιτεχνών εκπρόθεσμα.

όσων συναδέλφων εγγράφηκαν στο μητρώο καλλιτεχνών εκπρόθεσμα. Να δοθούν άμεσα τα δώρα Χριστουγέννων του 2020 και 2021 καθώς και το δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας του 2021 που δικαιούμαστε από τα ένσημα των επιδοτήσεων.

Χριστουγέννων του 2020 και 2021 καθώς και το δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας του 2021 που δικαιούμαστε από τα ένσημα των επιδοτήσεων. Να υπολογιστούν τα ένσημα από την επιδότηση του 2021 μέσω του ΕΡΓΑΝΗ για να μπορούμε να πάρουμε επιδότηση ανεργίας μετά τις απολύσεις του Ιανουαρίου και να διορθωθούν τα λάθη σε ΚΑΔ και ένσημα σε σχέση με το εποχικό επίδομα.

για να μπορούμε να πάρουμε επιδότηση ανεργίας μετά τις απολύσεις του Ιανουαρίου και να διορθωθούν τα λάθη σε ΚΑΔ και ένσημα σε σχέση με το εποχικό επίδομα. Να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης και οι συνάδελφοι που δουλεύουν με μπλοκάκι και οι μικροί επαγγελματίες με εισοδηματικά κριτήρια.

και οι συνάδελφοι που δουλεύουν με μπλοκάκι και οι μικροί επαγγελματίες με εισοδηματικά κριτήρια. Να αποζημιωθούν όλοι οι συνάδελφοι σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής παράστασης.

σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής παράστασης. Να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω νόσησης από COVID-19.

Στο δρόμο μεγαλώνει η φωνή μας. Καλούμε σε συντονισμό όλα τα Σωματεία στο Θέαμα –Ακρόαμα και όλους τους φορείς Καλλιτεχνών.

Όλοι και όλες στο Σύνταγμα με τα μουσικά μας όργανα.»

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία Κάρολου Παπούλια: “ύστατο χαίρε” στον ευπατρίδη πολιτικό

Κύπρος: μαφιόζικη δολοφονία σε πάρκινγκ (εικόνες)

Μπάιντεν για συνάντηση με Πούτιν: θα δούμε