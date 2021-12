Κόσμος

Όμικρον - ΗΠΑ: “φωτιές” από το ρεκόρ κρουσμάτων σε 24 ώρες

Στην χώρα καταγράφηκε το "αρνητιικό" παγκόσμιο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων, από την έναρξη της πανδημίας.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκε ρεκόρ 510.000 κρουσμάτων του SARS-CoV-2 μέσα σε 24 ώρες προχθές Δευτέρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Επιβεβαιώθηκαν 512.553 μολύνσεις από τον νέο κορωνοϊό και διαπιστώθηκαν 1.762 θάνατοι εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 σε όλη τη χώρα μέσα στο συγκεκριμένο 24ωρο.

Ο αριθμός αυτός κρουσμάτων αποτελεί εθνικό και παγκόσμιο τραγικό ρεκόρ από την εκδήλωση της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια.

Πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης, την τελευταία εβδομάδα στον απολογισμό της πανδημίας προστέθηκαν πάνω από 10.000 θάνατοι και σχεδόν 1,66 εκατ. μολύνσεις.

Ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος των κρουσμάτων που επιβεβαιώνονται σε ημερήσια βάση ξεπέρασε τα 206.000 την Κυριακή, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), με άλλα λόγια βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τη 18η Ιανουαρίου.

ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων έξω από τα εξεταστικά κέντρα για τεστ Covid-19

Οι ΗΠΑ μετρούν πάνω από 819.000 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 52,9 εκατομμυρίων μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με τους αριθμούς του Τζονς Χόπκινς, που ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων στην υφήλιο σε απόλυτα μεγέθη.

