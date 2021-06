Κόσμος

Τραμπ: ο “γιός” του συνελήφθη για απάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι εισαγγελικές Αρχές για τον 22χρονο, που κατηγορείται για απάτη κατ΄ εξακολούθηση καθώς παρίστανε τον συγγενή του τέως Προέδρου των ΗΠΑ.

Ένας άντρας από την Πενσυλβανία που παρίστανε τον έφηβο γιο του Ντόναλντ Τραμπ καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και ισχυρίστηκε ότι είχε κάποτε ξεγελάσει τον ίδιο τον Τραμπ, συνελήφθη και κατηγορείται στο Μανχάταν για εξαπάτηση εκατοντάδων υποστηρικτών της επανεκλογής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στις εκλογές του περασμένου έτους.

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο 22χρονος Τζόσουα Χολ συγκέντρωσε χιλιάδες δολάρια ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η οικογένεια Τραμπ υποστήριζε το έργο του για μια πολιτική οργάνωση που στήριζε μια δεύτερη θητεία του Ρεπουμπλικάνου τέως προέδρου. Η οργάνωση δεν υπήρχε και ο Χολ ξόδεψε τα χρήματα που συγκέντρωσε για προσωπικά του έξοδα, ανέφεραν εισαγγελείς.

Ο Χολ από το Μεκάνικσμπεργκ της Πενσυλβανία, συνελήφθη σήμερα και κατηγορείται για διαδικτυακή απάτη και διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας. Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 22 έτη αν καταδικαστεί. Ένας ομοσπονδιακός δημόσιος συνήγορος που εκπροσωπεί τον Χολ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Χολ πλασάριζε τον εαυτό του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένας ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ με στενούς δεσμούς με την οικογένεια του μεγιστάνα και προσέλκυσε περισσότερους από 100.000 ακολούθους.

Σε μια φερόμενη περίπτωση εξαπάτησης από τον Χολ, τον περασμένο Αύγουστο, ο τότε 14χρονος γιος του Τραμπ, Μπάρον, εμφανιζόταν να περιγράφει τον Χολ ως «φίλο και συνεργάτη του» λέγοντας: «Ο Τζος είναι ένας καταπληκτικός πατριώτης που κάνει καταπληκτικά πράγματα για τη σπουδαία μας χώρα. Έχει την απόλυτη και στήριξή μου!»

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Χολ δήλωσε στους New York Times ότι εξεπλάγη όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε με tweet την αδερφή του Ελίζαμπεθ Τραμπ Γκράου έπειτα από ένα άρθρο που ανέφερε ότι εκείνη εγγράφηκε στο Twitter για να υποστηρίξει την προσπάθειά του να ανατρέψει τα εκλογικά αποτελέσματα του 2020. Η εφημερίδα είπε ότι ο λογαριασμός του Twitter που προκάλεσε το άρθρο δημιουργήθηκε από τον Χολ.

Ο 22χρονος είπε στην εφημερίδα ότι δεν υπήρχε «δόλια πρόθεση» πίσω από την εξαπάτηση, και απλώς προσπαθούσε να συσπειρώσει τους υποστηρικτές του Τραμπ και «να διασκεδάσουν». Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ένας ιστότοπος πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) που φιλοξένησε την ψεύτικη πολιτική οργάνωση του Χολ έκλεισε τον λογαριασμό του αφού δεν προσκόμισε αποδείξεις πού πηγαίνουν τα χρήματα που συγκέντρωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο ντελιβεράς για τον νεκρό 68χρονο στον ΑΝΤ1: οι παραγγελίες, το σπιτικό φαγητό και η έγνοια του

S-400 – Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει

Roland Garros: ο Τσιτσιπάς πέρασε στους “4”