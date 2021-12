Οικονομία

Φυσικό αέριο: Πτώση τιμών για πέμπτη ημέρα

Ποιος είναι ο παράγοντας που συμβάλλει καθοριστικά στην άμβλυνση της ενεργειακής κρίσης.

Οι τιμές του φυσικού αερίου συνέχισαν και χθες την πτωτική τους πορεία στην Ευρώπη για πέμπτη συναπτή μέρα, καθώς καταφθάνουν οι εισαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που συνεισφέρουν σημαντικά στην άμβλυνση της ενεργειακής κρίσης. Ο αριθμός των φορτίων αμερικανικού LNG που κατευθύνονται στα ευρωπαϊκά λιμάνια αυξήθηκε κατά 1/3 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ευρώπη προσελκύει τώρα περισσότερες προμήθειες, καθώς οι μεγαλύτεροι πελάτες των ΗΠΑ από την Ασία επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματά τους αυτόν τον χειμώνα αντί να προμηθεύονται νέες ποσότητες.

Οπως επισημαίνει το Bloomberg, οι τιμές του φυσικού αερίου στην αγορά της Ολλανδίας υποχώρησαν για πέμπτη συνεχόμενη μέρα έως και κατά 8,3%, ενώ είχε προηγηθεί η εκτόξευσή τους σε επίπεδα-ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα όταν μειώθηκαν απότομα οι ροές του ρωσικού φυσικού αερίου. Χθες τα προθεσμιακά συμβόλαια φυσικού αερίου για τον Ιανουάριο στην αγορά της Ολλανδίας έφτασαν στα 98 ευρώ η μεγαβατώρα. Οι διαπραγματευτές συμβολαίων φυσικού αερίου παρακολουθούν αν η Ρωσία δείχνει διατεθειμένη να δεσμεύσει χωρητικότητα στους αγωγούς για να αυξήσει τις ροές προς την Ευρώπη τον επόμενο μήνα. Θα παρακολουθήσουν μια δημοπρασία που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα και αφορά τη δέσμευση χωρητικότητας, καθώς θα δώσει ενδείξεις σχετικά με τα σχέδια της Gazprom για τον Ιανουάριο.

Οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Μάλνοου προς τη Γερμανία παρέμειναν μηδενικές χθες, σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του δικτύου Cascade. Στη δημοπρασία της Δευτέρας, η Ρωσία αρνήθηκε να δεσμεύσει οποιαδήποτε χωρητικότητα. Σε ό,τι αφορά τον αγωγό Yamal – Europe, που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στη Δυτική Ευρώπη, χθες εξακολούθησε να στέλνει το καύσιμο πίσω στην Πολωνία για όγδοη συναπτή ημέρα. Σχετικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters αναφέρει πως τα στοιχεία έδειξαν ότι οι ροές στο σημείο μέτρησης Μάλνοου στα γερμανοπολωνικά σύνορα έρεαν ανατολικά στην Πολωνία, με ωριαίο όγκο σχεδόν 1,2 εκατ. κιλοβατωρών το πρωί της Τρίτης.

Νωρίτερα, στη διάρκεια της νύχτας οι ροές είχαν ωριαίο όγκο περίπου 2 εκατ. κιλοβατώρες. Τα αποτελέσματα των δημοπρασιών για τη δέσμευση χωρητικότητας κατέδειξαν πως η Gazprom δεν είχε δεσμεύσει χωρητικότητα για να προχωρήσει χθες σε εξαγωγές μέσω του αγωγού Yamal – Europe. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος επέρριψε στη Γερμανία την ευθύνη για την αντιστροφή των ροών του φυσικού αερίου και τη μεταφορά τους στην Πολωνία, τονίζοντας πως το Βερολίνο μεταπωλούσε το καύσιμο στην Πολωνία και στην Ουκρανία.

Πηγή: Καθημερινή

