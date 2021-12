Κοινωνία

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κρήτη. Οι πρώτες αντιδράσεις των σεισμολόγων στον ΑΝΤ1.

Σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 στα ανοιχτά της Κρήτης.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 48ΝΔ της Άρβης και το εστιακό βάθος 46,6 χλμ, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Σε δηλώσεις που έκανε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός κυρίως στηριζόμενος στο εστιακό βάθος της δόνησης, αποκαλώντας το «ασπίδα» για μετασεισμική δραστηριότητα.

Ο καθηγητής Γεωλογίας, διαβεβαίωσε δε πως, η σημερινή δόνηση «δεν συσχετίζεται με το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, αλλά έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα».

Ο Άκης Τσελέντης, φάνηκε πιο επιφυλακτικός και εξήγησε πως το επίκεντρο ήταν στα όρια του νησιού με τη θάλασσα. Εκεί οι σταθμοί θα ερευνήσουν κι αν υπάρχουν ρήγματα στην άμμο.

«Έγινε πολύ αισθητός στο νησί, ελπίζω να μην έχουμε επιπτώσεις στα κτήρια γιατί ήταν πολύ ισχυρός», σημείωσε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

«Ήταν πολύ δυνατός και με μεγάλη διάρκεια σεισμός», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Μηνάς Σταυρακάκης, δήμαρχος Βιάνου Ηρακλείου, αναφέροντας πως «είναι νωρίς για να αποτιμήσουμε αν υπάρχουν ζημιές, πάντως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες».





