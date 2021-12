Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον, γρίπη ή κρυολόγημα; - Πώς να ξεχωρίσετε τα συμπτώματα

Ποια από αυτά τα συμπτώματα πρέπει να σας προβληματίσουν

Η έκρηξη των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ώρες έχει σημάνει συναγερμό στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν συμπτώματα, ωστόσο δεν μπορούν να ξεχωρίσουν εάν νοσούν από τη μετάλλαξη Όμικρον, γρίπη ή απλά ταλαιπωρούνται από ένα απλό κρυολόγημα.

Αμερικανοί ειδικοί δίνουν απάντηση στην ερώτηση πώς θα ξεχωρίσουμε τα συμπτώματα και πότε πρέπει να θορυβηθούμε.

Τα κοινά συμπτώματα κορονοϊού, Όμικρον και κρυολογήματος

Τα πρώτα συμπτώματα που είναι κοινά σε όσους νοσούν από κορoνοϊό, μετάλλαξη Όμικρον ή απλά έχουν κρυολογήσει είναι ο πονόλαιμος, η καταρροή και οι μυϊκοί πόνοι.

Μετάλλαξη Όμικρον: Προσοχή εάν εμφανίσετε εξανθήματα - Το νέο σύμπτωμα

Σε αυτή την περίπτωση, ο ασθενής θα πρέπει να αναζητήσει εάν ήρθε σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού, να κάνει τεστ και να απομονωθεί.

Για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς συνίσταται να κάνουν και δεύτερο διαγνωστικό τεστ μετά από κάποιες ώρες ή μέρες σε περίπτωση που το πρώτο βγει αρνητικό.

Ποια συμπτώματα πρέπει να μας προβληματίσουν

Τόσο η γρίπη όσο και ο κορονοϊός έχουν τα ίδια συμπτώματα που είναι ο πυρετός, η κόπωση, οι μυϊκοί πόνοι, ο πονόλαιμος, η δύσπνοια, ο εμετός και η διάρροια.

Υπάρχουν όμως και συμπτώματα που οφείλουν να μας προβληματίσουν, όπως ο πονοκέφαλος και ο ξηρός βήχας που είναι συμπτώματα του ιού, όπως είναι και η απώλεια της γεύσης και της όσφρησης, αν και αυτά τα συμπτώματα είναι μάλλον ίδια των προηγούμενων μεταλλάξεων.

Τα άτομα που αισθάνονται έντονους πόνους στο στήθος, ειδικά αν έχουν ταυτόχρονα ξηρό βήχα που μάλιστα επιδεινώνεται, πρέπει πραγματικά να ζητήσουν ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τον Αμερικανό επιδημιολόγο.

Αν υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα, ο ασθενής θα πρέπει να ψάξει αν ήρθε σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού, να κάνει τεστ και να απομονωθεί.

Και σε αυτή την περίπτωση οι ασυμπτωματικοί ασθενείς πρέπει να επαναλαμβάνουν μετά από λίγες μέρες ή ώρες το τεστ εάν βγει αρνητικό.

Ήπια τα συμπτώματα σε εμβολιασμένους

«Είναι λογικό όταν είναι κάποιος εμβολιασμένος να έχει ηπιότερα συμπτώματα», δήλωσε CNN ο επιδημιολόγος Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, προσθέτοντας ότι αυτό δε σημαίνει πως δεν πρέπει να λάβουμε τα συμπτώματα αυτά πολύ σοβαρά.

Ο γνωστός επιδημιολόγος έκρουσε το καμπανάκι στους εμβολιασμένους, επισημαίνοντας ότι μπορεί ο κίνδυνος για να νοσήσουν σοβαρά είναι μικρότερος, αυτό όμως δε σημαίνει ότι η μετάλλαξη δεν συνιστά έναν μεγάλο κίνδυνο για την κοινωνία.

«Αφού ακόμα και ένα μικρό ποσοστό σοβαρών περιπτώσεων- σε έναν τεράστιο αριθμό κρουσμάτων- μπορεί να είναι ένας μεγάλος αριθμός», πρόσθεσε.

