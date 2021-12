Πολιτική

Όμικρον - νέα μέτρα: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την διαχείριση της πανδημίας.



«Πυρά» στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μετά την έκρηξη κρουσμάτων στην χώρα, λόγω και της νέα μετάλλαξης Όμικρον.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης ήξερε τι έρχεται, όλοι οι ειδικοί και η αντιπολίτευση προειδοποιούσαν και δεν πήρε κανένα απολύτως μέτρο για να αποτρέψει νέες εκατόμβες νεκρών και νέο καταστροφικό lockdown, μόνο και μόνο για να αποφύγει την απαιτούμενη οικονομική στήριξη. Ακόμα και σήμερα, με περισσότερα από 60.000 κρούσματα τις τελευταίες τρεις μέρες, ο εθνικός τουρίστας με απίστευτες παλινωδίες, μπρος πίσω και καπέλωμα των επιστημόνων, προσποιείται πως παίρνει μέτρα, χωρίς ωστόσο καμία ουσία και με μόνο κριτήριο το πολιτικό του κόστος. Τα ημίμετρα που ανακοίνωσε ο κ. Πλεύρης, ο οποίος μπροστά στην καταστροφή δηλώνει «αισιόδοξος», και τα οποία είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τις 3 Γενάρη, επιβεβαιώνουν ότι στην κυβέρνηση είτε είναι εγκληματικά ανόητοι πέρα από ανίκανοι, είτε απλά ότι έχουν επιλέξει ανοσία αγέλης και δεν τολμούν να το πουν ευθέως, διότι το ΕΣΥ είναι ήδη υπό κατάρρευση εδώ και 3 μήνες και έχουμε ήδη ξεπεράσει τους 20.500 νεκρούς.

Ούτε ένα μέτρο για την ενίσχυση του ΕΣΥ που καταρρέει, ούτε κουβέντα για επίταξη ιδιωτικών κλινικών, ούτε κουβέντα για δωρεάν παροχή ράπιντ τεστ σε όλους τους πολίτες και ιχνηλάτηση – ειδικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ούτε αναφορά σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα και θεραπευτικά σκευάσματα, ούτε ένα μέτρο για τις μεγάλες εστίες υπερμετάδοσης στα σχολεία με το αδιανόητο πρωτόκολλο 50+1% και στα ΜΜΜ με το καθημερινό πάστωμα δεκάδων χιλιάδων πολιτών, ούτε κουβέντα για επανεκκίνηση του εμβολιασμού πόρτα πόρτα και ειδική καμπάνια για τον εμβολιασμό των παιδιών. Μόνο αντιφάσεις, παλινωδίες και τελικά άτυπο lockdown στην εστίαση χωρίς την αυτονόητη οικονομική στήριξη σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνο άχρηστος αλλά και επικίνδυνος για τη ζωή».

Ωστόσο, άμεση ήταν η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα η ΝΔ αναφέρει: «O ΣΥΡΙΖΑ, αδυνατώντας να κάνει έστω μια εποικοδομητική πρόταση, διολισθαίνει συνεχώς σε ένα ακατάσχετο υβρεολόγιο, επιστρέφοντας στις εποχές του 2014. Αν αφαιρέσει κάποιος τις ύβρεις από τις ανακοινώσεις του διαβάζει συνεχώς τις ίδιες γενικολογίες. Ζητάμε ξανά από τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει συγκεκριμένα: ποια μέτρα προτείνει για χώρους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα γήπεδα. Θέλει lock down; Θέλει κλειστά σχολεία; Γι’ αυτά εξακολουθεί να μη λέει κουβέντα. Αντιθέτως δια του κ. Πολάκη εξακολουθεί να σαμποτάρει σταθερά την εμβολιαστική προσπάθεια. Εμείς θα συνεχίσουμε τη μάχη για την προστασία της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας τα μέτρα που είναι απαραίτητα κι αφήνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο στο υβρεολόγιό του».

Το Κίνημα Αλλαγής στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Τα σημερινά μέτρα της Κυβέρνησης έρχονται μετά από παλινωδίες και καθυστερήσεις. Έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί όταν υπήρχαν τα πρώτα δείγματα της υπερμεταδοτικότητας της Όμικρον στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι κυβερνήσεις των οποίων έδειξαν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα από την ελληνική. Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει στο τρίπτυχο εμβολιασμός – ενίσχυση του ΕΣΥ – μέτρα προστασίας.

Χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου χωρίς ραντεβού, σε επιπλέον από τα υπάρχοντα εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου να προχωρήσει τάχιστα η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Άμεση εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και των στρατιωτικών νοσοκομείων για νοσηλεία περιστατικών covid, εάν υπάρξει ανάγκη.

Μέτρα κοινωνικών αποστάσεων και αποσυμφόρησης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Επιδημιολογική επιτήρηση με επέκταση των σημείων όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν pcr και rapid test.

Το κριτήριο του πολιτικού κόστους που καθοδηγεί τις αποφάσεις της Κυβέρνησης βλάπτει σοβαρά την κοινωνία και την οικονομία».

«Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να μπει επιτέλους ένα τέλος στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης με τις παλινωδίες και τα "μπρος- πίσω", αλλά κυρίως με την άρνησή της να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας και να πάρει μέτρα στους βασικούς χώρους διασποράς;» τονίζει σε δήλωσή του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Η απογείωση των κρουσμάτων, με ό,τι πιθανά ακολουθήσει σε νοσηλείες και θανάτους, από μόνη της επιβάλλει:

Τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα για να προστεθεί προσωπικό και υποδομές στη μάχη για να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Μέτρα πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς, τα μέσα μεταφοράς, τα σχολεία, τα οποία, παρά το ότι η εμπειρία των δύο χρόνων της πανδημίας έχει αποδείξει την αναγκαιότητά τους, η κυβέρνηση τα απορρίπτει ως περιττό κόστος.

Τη διάθεση των ατομικών μέσων, όπως είναι οι μάσκες αυξημένης προστασίας, με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, χωρίς την επιβάρυνση του λαού με επιπλέον κόστος».

«Η απουσία αυτών των μέτρων -κι όχι οι έτσι κι αλλιώς αναμενόμενες μεταλλάξεις- είναι που έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, με τα ρεκόρ κρουσμάτων και την αύξηση θανάτων και διασωληνωμένων, επιβεβαιώνοντας ότι ο εμβολιασμός, όσο αναγκαίος κι απαραίτητος είναι, άλλο τόσο δεν αρκεί από μόνος του για την αντιμετώπιση της πανδημίας» προσθέτει στη δήλωσή του ο Δ. Κουτσούμπας και υπογραμμίζει καταλήγοντας: «Κι αν τελικά, επιλογή της κυβέρνησης είναι η ανοσία της αγέλης, "γιατί τα μέτρα είναι πολυτέλεια", τότε η επιλογή των εργαζομένων, του λαού, είναι χωρίς καθυστέρηση να δυναμώσει την πάλη για να επιβάλει ο ίδιος μέτρα προστασίας της ζωής του».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση σημειώνει πως «σήμερα κατέρρευσε ολόκληρο το κυβερνητικό αφήγημα αναφορικά με την πανδημία. Η κυβέρνηση που μέχρι εχθές διαμήνυε ότι τα Μέσα μαζικής μεταφοράς και οι υπεραγορές δεν αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης, επικαλούμενη μάλιστα ανύπαρκτες «επιστημονικές μελέτες», σήμερα επιβάλλει την χρήση «μάσκας αυξημένης προστασίας σε ΜΜΜ και σουπερμάρκετ»! Παράλληλα, η κυβέρνηση πρακτικά «διαλύει» την εστίαση, παρά το γεγονός ότι εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης απευθύνονται «μόνο σε πλήρως εμβολιασμένους»! Ομολογώντας έτσι το έγκλημα που διέπραξε, δίνοντας την ψευδαίσθηση «ελευθερίας» σε όσους είχαν εμβολιαστεί.Αποδεικνύεται πλέον περίτρανα ότι η κυβέρνηση με τις εγκληματικές της αποφάσεις κατέστρεψε οικονομία και κοινωνία, θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία».

Σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης αναφέρει: «Ρεβεγιόν χωρίς μουσική και εστίαση με ωράριο αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ και δημόσια, δωρεάν, μαζικά τεστ τα μέτρα της Μητσοτάκης Α.Ε. Με νέα ανακοίνωσή της, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα από την προηγούμενη, η Κυβέρνηση μεταθέτει την επιβολή των νέων μέτρων αν και περίμενε όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Πλεύρης αυτή την πρωτοφανή εκτίναξη των κρουσμάτων. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα που λαμβάνει για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη; Μήπως είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας; Μήπως η επίταξη του συνόλου του ιδιωτικού τομέα υγείας; Μήπως το δημόσιο δίκτυο για μαζικά, δωρεάν, τακτικά τεστ σε όλους τους πολίτες (εμβολιασμένους και μη), όπως ζητάει από την πρώτη στιγμή το ΜέΡΑ25;

Όχι, είναι το κλείσιμο της εστίασης στις 12 τα μεσάνυχτα και η απαγόρευση της μουσικής και των "πάρτι" φυσικά, όπως τόνισε πολλές φορές ο Υπουργός Υγείας. Για άλλη μια φορά λοιπόν, η Μητσοτάκης Α.Ε. αποδεικνύει πως κινείται διαρκώς δόλια, επικίνδυνα και εγκληματικά, αδιαφορώντας πραγματικά για την δημόσια υγεία, αλλά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στηρίζοντας διαρκώς τους ολιγάρχες φίλους της, τη στιγμή που η κοινωνία και η οικονομία στενάζουν από την πανδημική και οικονομική κρίση, τις συνέπειες των οποίων μεγεθύνει αντί να αμβλύνει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης που εκδράμει ανέμελα στην Ήπειρο».

