“Ελλάδα 2.0”: Πρώτο αίτημα πληρωμής στην Κομισιόν

Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο αίτημα πληρωμής για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Υποβλήθηκε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο αίτημα πληρωμής ύψους 3,56 δισ. ευρώ για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», έπειτα από την έγκριση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και μετά την πλήρη και ενδελεχή ολοκλήρωση όλων των σχετικών οροσήμων και στόχων.

Από την πρώτη δόση, το 1,72 δισ. ευρώ αφορά στο σκέλος των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και το 1,84 δισ. ευρώ στο σκέλος των δανείων.

Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που υποβάλλει αίτημα πληρωμής, όπως ήταν από τις πρώτες χώρες που κατέθεσε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ΕΕ και από τις πρώτες που έλαβε τη σχετική έγκριση, ξεκινώντας άμεσα την υλοποίησή του. Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αυτού του πρώτου αιτήματος πληρωμής ήταν η επιτυχής εκπλήρωση των 15 οροσήμων και στόχων που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου, καθώς και στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου.

Τα ορόσημα και οι στόχοι που εκπληρώθηκαν από τη χώρα αφορούν, μεταξύ άλλων, στις ενέργειες προετοιμασίας για τη διάθεση των δανείων προς τις επιχειρήσεις μέσω των τραπεζών, στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την προώθηση της πράσινης μετάβασης και την ενεργοποίηση σχετικών δράσεων, σε μεταρρυθμίσεις στους τομείς της εργασίας, της υγείας, της επιχειρηματικότητας, των μεταφορών και της φορολογίας, καθώς και στην προώθηση υποδομών πολιτικής προστασίας και δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και της δανειακής σύμβασης, η Ελλάδα έχει ήδη λάβει, από τις αρχές Αυγούστου, προχρηματοδότηση συνολικού ύψους 3,96 δισ. ευρώ (2,31 δισ. ευρώ για επιδοτήσεις και 1,65 δισ. ευρώ για δάνεια).

