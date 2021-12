Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παιδιά: Πάνω από 10000 κρούσματα στις ηλικίες 4 - 18 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 10.000 νέα κρούσματα σε παιδιά σε μία εβδομάδα. Αποτελούν το 22% των μολύνσεων.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 20-26 Δεκεμβρίου το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών είναι 10.293, αποτελώντας το 22% (-19% από την προηγούμενη εβδομάδα) στο σύνολο των κρουσμάτων covid-19.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών ήταν 2.222, ενώ το σύνολο των εξιτηρίων λόγω ίασης ήταν 2.129. O λόγος εισαγωγών νέων ασθενών προς εξιτήρια λόγω ίασης ήταν 1,04

Tο ποσοστό θετικότητας ήταν 2,02% σε σύνολο 2.281.297 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0,74% σε σύνολο 1.618.408 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 1,15%.

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλιάτες: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από γκρεμό

“Το Πρωινό” - Χαλκιάς για Μαλέσκου: το κορίτσι δεν ήξερε με ποιον μιλάει (βίντεο)

“Ήλιος”: ο Θοδωρής Κατσαφάδος “έρχεται” ως Νίκος Παπαϊώαννου (εικόνες)