Κόσμος

Κορονοϊός - Ευρώπη: Ρεκόρ κρουσμάτων λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά

«Σαρώνει» σε Μ. Βρετανία, Γαλλία, Πορτογαλία. Ρεκόρ σπάει η μία μετά την άλλη χώρα.

«Σαρώνει» την Ευρώπη το νέο κύμα της πανδημίας που ενισχύεται σημαντικά από τη μετάλλαξη Όμικρον. Η νέα παραλλαγή του κορονοϊού κυριαρχεί καθημερινά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες καταρρίπτεται κάθε ρεκόρ που έχει καταγραφεί από την έναρξη της πανδημίας.

Η Ελλάδα σήμερα Τρίτη 28/12 κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων μολύνσεων, σημειώνοντας 21.657 νέα κρούσματα.

Μετάλλαξη Όμικρον: Κυριάρχησε και στην Ολλανδία παρά το lockdown!

Μεγάλη Βρετανία: Κάθε μέρα καταρρίπτεται το ρεκόρ των κρουσμάτων – Θα πάρει νέα μέτρα ο Τζόνσον;

Η Μ. Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ένα ρεκόρ 129.471 νέων κρουσμάτων Covid-19, μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως δεν θα επιβάλει νέους περιορισμούς φέτος προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

Ο Τζόνσον δήλωσε χθες ότι δεν θα εισάγει νέα μέτρα στην Αγγλία, όμως οι υπουργοί του προέτρεψαν τους πολίτες να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά με προσοχή και προειδοποίησαν πως οι κανονισμοί θα αυστηροποιηθούν, εάν το σύστημα υγείας βρεθεί στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Το προηγούμενο υψηλό ημερήσιων κρουσμάτων στη Μ. Βρετανία ανερχόταν στα 122.186 την 24η Δεκεμβρίου.

Κορονοϊός Μεγάλη Βρετανία

Τα σημερινά στοιχεία δε συμπεριλαμβάνουν τους απολογισμούς από τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία, λόγω των διαφορών στις πρακτικές καταγραφής την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων.

Τα 12.378 κρούσματα που ανακοινώθηκαν για την Ουαλία περιλαμβάνουν στοιχεία που κανονικά θα είχαν αναφερθεί το προηγούμενο διάστημα.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία της Αγγλίας ανέρχεται σε 9.546, ένας αριθμός μεγαλύτερος από τους 6.902 πριν από μία εβδομάδα, όμως πολύ μικρότερος των επιπέδων ρεκόρ, άνω των 34.000, που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα 18 νέους θανάτους σε διάστημα 28 ημερών έπειτα από ένα θετικό τεστ Covid-19, πολύ χαμηλότερα από την πρόσφατη τάση των περισσότερων από 100 την ημέρα.

Πορτογαλία: Ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας - Εκτιμήσεις για 37.000 κρούσματα

Η Πορτογαλία κατέγραψε σήμερα περισσότερα από 17.000 νέα κρούσματα της Covid-19 μέσα σε 24 ώρες, απόλυτο ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας ανακοίνωσε 17.172 νέες, επιβεβαιωμένες μολύνσεις. Το προηγούμενο ρεκόρ, με 16.432 κρούσματα, είχε καταγραφεί στις 28 Ιανουαρίου, όταν την Πορτογαλία σάρωνε το κύμα που είχε προκληθεί από την παραλλαγή Άλφα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας Μάρτα Τεμίντο, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 37.000 γύρω στις 7 Ιανουαρίου. Αυτή η αναζωπύρωση της πανδημίας προκαλεί «τεράστια πίεση σε ορισμένες υπηρεσίες», ιδίως στην ιχνηλάτιση των επαφών και των αλυσίδων μετάδοσης, επισήμανε.

Κορονοϊός Πορτογαλία

Η Πορτογαλία, όπου η παραλλαγή Όμικρον έγινε κυρίαρχη πριν από τα Χριστούγεννα, έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον κόσμο, με 89,3% - βρίσκεται δηλαδή στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω μόνο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από τα 10,3 εκατομμύρια κατοίκους, σχεδόν 2,4 εκατομμύρια έχουν ήδη κάνει και την αναμνηστική δόση του εμβολίου.

Σήμερα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία 936 ασθενείς, εκ των οποίων οι 152 σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Συγκριτικά, στην κορύφωση του κύματος του προηγούμενου χειμώνα, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς ήταν περίπου 7.000 και από αυτούς οι 900 ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την Κυριακή, η κυβέρνηση επέβαλε νέα μέτρα, όπως υποχρεωτική τηλεργασία και κλείσιμο μπαρ και nightclubs για να ανακόψει την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

Για να περιοριστούν οι επαφές, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, έχει ήδη ανακοινωθεί από τις 25 Νοεμβρίου ότι οι σχολικές διακοπές θα παραταθούν μέχρι τις 9 Ιανουαρίου.

Γαλλία: Ρεκόρ κρουσμάτων με 179.807 μολύνσεις σε μία ημέρα



Νέο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων της Covid-19 ανακοίνωσε η Γαλλία, με 179.807 μολύνσεις μέσα σε ένα 24ωρο, μακράν ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί στη χώρα από τις αρχές της πανδημίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ, με 104.611 μολύνσεις, καταγράφηκε το Σάββατο.

Κορονοϊός Γαλλία

Παρά την εκτίναξη των κρουσμάτων, ο αριθμός των ασθενών σε νοσοκομεία παραμένει πολύ κάτω από τα επίπεδα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στα προηγούμενα κύματα. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 3.416 άνθρωποι (+83), ενώ στις αρχές Απριλίου του 2020 ο αριθμός τους ξεπερνούσε τις 7.000.

Τη Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά νέων μέτρων για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, όπως την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και διεύρυνση της τηλεργασίας για τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα. Μειώνεται, επίσης, ο αριθμός των προσώπων που επιτρέπεται να συμμετέχουν σε συναθροίσεις, ενώ απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στα μέσα μεταφοράς.

Τηλεργασία τρεις φορές την εβδομάδα - Ανακοινώνονται νέα μέτρα στη Γαλλία

Ιταλία: Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από κορωνοϊό

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στην Ιταλία, καταγράφεται μεγάλη αύξηση τόσο των κρουσμάτων, όσο και των θανάτων από κορωνοϊό.

Τα περιστατικά είναι 78.313, με 202 θανάτους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1.034.677 διαγνωστικά τεστ, το 7,6% από τα οποία προέκυψε θετικό. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό μολύνσεων, από την αρχή της πανδημίας.

Οι περιφέρειες με τα περισσότερα κρούσματα είναι οι ευρύτερες περιοχές του Μιλάνου, της Ρώμης και του Τορίνου. Στην τελευταία αυτή περιφέρεια του Πεδεμόντιου, οι μολύνσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες: χθες ήταν 4.611 ενώ σήμερα έφτασαν τις 7.933.

Κορονοϊός Ιταλία

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στο μεταξύ, βρίσκονται 1.145 ασθενείς με covid 19, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 10.089. Από την αρχή της πανδημίας, στην χώρα μολύνθηκαν 5.756.412 πολίτες και έχασαν την ζωή τους 136.95.

Όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση Rai, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, όπως και της εμπειρίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όλο και περισσότερα στελέχη των κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση Ντράγκι τάσσονται υπέρ της υιοθέτησης lockdown για τους ανεμβολίαστους.

Στενοί συνεργάτες του Ιταλού πρωθυπουργού, όμως, απαντούν ότι κάθε νέα απόφαση θα ληφθεί μόνον μετά από την εκτίμηση του συνόλου των στοιχείων από τους ειδικούς.

