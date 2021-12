Παράξενα

Ιταλία: Aρνητής έκανε το εμβόλιο σε... ψεύτικο χέρι!

Προσπάθησε να πείσει μάλιστα την νοσηλεύτρια να κάνει «τα στραβά μάτια».

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ιταλία, προκαλώντας αίσθηση στη γείτονα χώρα, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι η φαντασία των αντιεμβολιαστών είναι ανεξάντλητη!

Ενας 50χρονος άνδρας, στην πόλη Μπιέλα της βόρειας Ιταλίας, πήγε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έχοντας φορέσει... ψεύτικο χέρι σιλικόνης!

Είχε κολλήσει το ψεύτικο αντιβράχιο στο ώμο, κρύβοντας το πραγματικό του χέρι πίσω από την πλάτη!

Ωστόσο, η νοσοκόμα που ετοιμαζόταν να κάνει την ένεση, όταν το άγγιξε, αλλά και από το χρώμα του, κατάλαβε ότι επρόκειτο για άκρο σιλικόνης.

Στόχος του 50χρονου ήταν να εξασφαλίσει πιστοποιητικό εμβολιασμού χωρίς να λάβει το σκεύασμα κατά της COVID-19.

«Αν δεν ήταν τραγικό, θα ήταν κωμικό. Αλλά στην κατάσταση που ζούμε, με απώλειες ζωών, με τόσες οικονομικές δυσκολίες, πρόκειται πραγματικά για απαράδεκτη πράξη», δήλωσε ο Αλμπέρτο Τσίριο, πρόεδρος της περιφέρειας Πεδεμόντιο, στην οποία υπάγεται διοικητικά η Μπιέλα.

Ο 50χρονος, φυσικά, θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον της ιταλικής δικαιοσύνης.

