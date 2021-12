Αθλητικά

“Grexit” στο Ταεκβοντό

Αποκλείονται οι Έλληνες αθλητές από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. “Μπλόκο” και στις επισκέψεις από τη χώρα μας στην ιστοσελίδα της ETU.

Η Ελλάδα αποκλείστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (ΕΤU), όπως αποκάλυψε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο πρόεδρος της ETU, Σάκης Πραγαλός. Εξέλιξη που στερεί από τους Έλληνες αθλητές την ευκαιρία να αγωνιστούν σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στους αγώνες που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό.

Ο λόγος που οδήγησε την ΕΤU σε αυτή την απόφαση, όπως ανέφερε ο κ. Πραγαλός, είναι ότι κάποιοι μεμονωμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αγνοούν τις αρμοδιότητες της ΕΤU ακόμη και την οριστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και δεν αναγνωρίζουν μια σχολή προπονητών που είχε γίνει το 2011 στην Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την απόφαση 62/2021 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εκδόθηκε στις 2/3/2021, όσοι πήραν πτυχίο προπονητή από την Σχολή που πραγματοποιήθηκε στην Χαλκιδική, θα πρέπει να αναγνωριστούν από την Επιτροπή Ισοτιμιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Παρ’όλα αυτά μεμονωμένοι υπάλληλοι στις 20/12/2021 ζήτησαν νέες εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αγνοώντας ακόμη και την απόφαση του δικαστηρίου.

«Είμαι πραγματικά απογοητευμένος και στεναχωρημένος. Δεν κατανοώ την στάση ορισμένων υπαλλήλων του Υπουργείου. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση από τον Μάρτιο και τα πτυχία των Ελλήνων προπονητών ακόμα δεν έχουν αναγνωριστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζει το καταστατικό της και αναγνωρίζουν τα ελληνικά δικαστήρια, όπως φάνηκε και στην οριστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, πραγματοποίησε μια νόμιμη σχολή προπονητών» τόνισε αρχικά στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος της ΕΤU Σάκης Πραγαλός, προσθέτοντας: «Η στάση αυτή ταράσσει τις ισορροπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται προπονητές από διάφορες χώρες που έβγαλαν αυτή την σχολή να δουλεύουν εδώ και δέκα χρόνια κανονικά και να έχουν αναγνωριστεί από όλα τα κράτη και από την Ελλάδα όχι. Δυστυχώς βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να αποκλείσουμε την Ελλάδα από όλες μας τις δράσεις κι έχουν αποκλειστεί οι επισκέψεις στον ιστοσελίδα της ΕΤU από οποιαδήποτε ελληνική IP».

