Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία

Τον τρόμο σκόρπισε στους κατοίκους το “χτύπημα” του Εγκέλαδου.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησιωτικό σύμπλεγμα Κεπουλαουάν Μπάρατ Ντάγια της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 170 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός μέχρι την Ντίλι, την πρωτεύουσα του Ανατολικού Τιμόρ, που απέχει 250 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

