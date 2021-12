Οικονομία

Όμικρον - Εστίαση: μέτρα και κρούσματα έφεραν “βροχή” από ακυρώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου για την επίδραση των νέων μέτρων και της επέλασης της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού.

Για μια άκρως ζοφερή κατάσταση που συνδιαμορφώνουν για τα καταστήματα εστίασης η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, λόγω και της μετάλλαξης Όμικρον, σε συνδυασμό με τα νέα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 06:00 σήμερα, έκανε λόγο ο Τάσος Καλαφάτης, ιδιοκτήτης εστιατορίου, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

‘Όπως είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τα μέτρα και οι νέοι περιορισμοί δίνουν μια χαριστική βολή σε πολλές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν σωρευμένα τα προβλήματα από την πανδημία, αλλά από τις αρχές Νοεμβρίου και το κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε πολλά είδη που προμηθεύονται τα καταστήματα.

Ο κ. Καλαφάτης είπε ενδεικτικά πως για το ρεβεγιόν της παραμονής του 2022, από τις 130 κρατήσεις που είχε, ακυρώθηκαν οι 100 είτε διότι οι πελάτες επικαλούνταν πως νόσησαν ή ήρθαν σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού είτε διότι τους αποθάρρυναν τα νέα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ, τονίζοντας δε πως «δίχως και μουσική, θα είναι σαν μνημόσυνο».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε πως «έχουν τελειώσει προ πολλού τα λεφτά των μέτρων στήριξης που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα, καθώς έχουν ροκανιστεί από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι στην αγορά, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Όμικρον – Δημόπουλος: Τα rapid test είναι λιγότερο ευαίσθητα στον εντοπισμό της

Βασιλόπιτα κέικ από τον Πέτρο Συρίγο

Βιρτζίνια: Δολοφόνος γυναικών με καρότσι σούπερ μάρκετ (βίντεο)