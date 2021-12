Υγεία - Περιβάλλον

Κρούσματα κορονοϊού: Προς νέο ρεκόρ την Πέμπτη - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Συνεχίζει να καλπάζει η παραλλαγή Όμικρον με τους επιστήμονες να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τη συνέχεια.

Νέο ρεκόρ αναμένεται στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων που θα ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των κρουσμάτων που είχαν μετρηθεί μέχρι κάποια στιγμή σήμερα το πρωί ήταν πάνω από 26.000, γεγονός που δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων που θα ανακοινωθεί σήμερα θα ξεπερνάει τις 30.000

Από σήμερα το πρωί, στις 06:00, έχουν τεθεί σε ισχύ τα νέα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της υπερ-μεταδοτικής παραλλαγής «Όμικρον» του SARS-CoV-2.

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Ο συντονισμός των ελέγχων για την αυστηρή τήρηση των μέτρων και η εφαρμογή του νέου πλαισίου που ισχύει από σήμερα Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν το αντικείμενο σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε, το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες των εορτών οι έλεγχοι στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα είναι εντατικοί και εκτεταμένοι για την τήρηση τόσο του ωραρίου όσο και των μέτρων που αφορούν στους καθήμενους, στον αριθμό των ατόμων ανά τραπέζι και στην απαγόρευση της μουσικής.

Όπως αναφέρουν τα ίδια κυβερνητικά στελέχη, εκτός από τα αστικά κέντρα, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και στους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς, όπως και στα χιονιοδρομικά κέντρα.

Επίσης, έλεγχοι θα πραγματοποιούνται και για τη διενέργεια ψυχαγωγικών εκδηλώσεων σε ιδιωτικούς χώρους έναντι ανταλλάγματος ή εφόσον αυτές εμπεριέχουν τη μίσθωση υπηρεσιών μουσικής διασκέδασης.

Τέλος, στη σύσκεψη δρομολογήθηκε η περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου προσωρινής αναστολής της λειτουργίας καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης για την επαναλαμβανόμενη παραβίαση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο γγ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο γγ Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, Θανάσης Κοντογεώργης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης.

Ανησυχία για τον "καλπασμό" της Όμικρον

«Παρακολουθούμε καθημερινά τα δεδομένα της διασποράς της μετάλλαξης και εμείς και οι ειδικοί επιστήμονες. Θα αξιοποιήσουμε ότι εργαλείο έχουμε στα χέρια μας, πολύ αυστηρά τεστ για να είμαστε σίγουροι κατά την επιστροφή στα σχολεία. Τα πρωτόκολλα που είχαμε στα σχολεία δούλεψαν και καταφέραμε να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά από τον Σεπτέμβριο μέχρι τα Χριστούγεννα. Κανείς δεν το περίμενε αυτό στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Έκλεισαν μόνο 200 τμήματα από 80.000 τμήματα σε όλη την χώρα. Αν χρειαστεί θα υπάρξουν αλλαγές στα πρωτόκολλα. Όλοι θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Το μήνυμα προς τους πολίτες είναι ότι θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια στις 10 Ιανουαρίου», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε μεταξύ άλλων ότι η μεταδοτικότητα της Όμικρον είναι πολύ μεγάλη και κινείται στις μικρές ηλικίες. Μόλις το 6% των κρουσμάτων αφορά τους άνω των 60 ετών. «Στοίχημα είναι να μην μεταφερθεί από τις μικρές ηλικίες σε γονείς και παππούδες».

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι τα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο για την παραλλαγή Όμικρον, δείχνουν ότι ο χρόνος νοσηλείας για όσους ασθενούν είναι μικρότερος από αυτόν που χρειαζόταν για την παραλλαγή Δέλτα.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Παθολόγος, Λοιμωξιολόγος, Χαράλαμπος Γώγος, ό οποίος παρατήρησε πως ακόμα βρισκόμαστε στη φάση συλλογής δεδομένων για την παραλλαγή Όμικρον. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η διασπορά της είναι ταχύτατη κι ότι η τρίτη δόση του εμβολίου μας βοηθάει πολύ να αποφύγουμε τη βαριά νόσηση, αλλά είναι δεδομένο ότι θα αρρωστήσουν και οι πλήρως εμβολιασμένοι.

Για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για όλους μίλησε ο γιατρός- ερευνητής στις ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης, επισημαίνοντας ότι η μετάλλαξη Όμικρον θα σαρώσει τους ανεμβολίαστους, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

