Κοινωνία

Ντράφι – εξαφάνιση επιχειρηματία: ο αδελφός του είχε δεχθεί πυροβολισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτεταμένες έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του επιχειρηματία. Πώς έγινε η απαγωγή.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

O επιχειρηματίας επέστρεφε το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι του στο Ντράφι και σύμφωνα με όσα είπε στην αστυνομία ένας φίλος του, συνομιλούσαν στο τηλέφωνο όταν ξαφνικά τον πλησίασαν άγνωστοι άνδρες. Ακούστηκαν φωνές και η κλήση διεκόπη. Αμέσως μετά ειδοποίησε το 100. Σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες, οι δράστες κάλεσαν την Αστυνομία ζητώντας λύτρα για τον όμηρό τους.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες σε Ντράφι και Πικέρμι. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων, προκλήθηκε φωτιά σε δύο αυτοκίνητα, σε έναν χωματόδρομο κοντά στον οικισμό Φοίνικας στα Σπάτα.

Στην περιοχή έφτασαν τέσσερις πυροσβέστες που περιόρισαν τις φλόγες οι οποίες ωστόσο προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δυο αυτοκίνητα.

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του ο επιχειρηματίας έτρωγε σε εστιατόριο στη Δυτική Αττική. Ανέβαζε και φωτογραφίες από το φαγητό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επιχειρηματίας διατηρεί κατάστημα με είδη ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδι. Οι αστυνομικοί συνομίλησαν με τον αδερφό του που είναι και συνέταιροι αλλά και με πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του σε μία προσπάθεια να μάθουν στοιχεία που ίσως τους φανούν χρήσιμα.

Τον Αύγουστο του 2020 ο αδελφός του τραυματίστηκε από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στο κατάστημα που διατηρεί η οικογένεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η ανάδρομη Αφροδίτη και τα... παράπονα (βίντεο)

Κρούσματα κορονοϊού: Προς νέο ρεκόρ την Πέμπτη - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Τουρκία: Απειλές κατά Ελλάδας, ΕΕ και Frontex