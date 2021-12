Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Μεταναστευτικό: ύψιστο χρέος η προστασία των ανήλικων (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε από συντονιστές δομής φιλοξενίας, ενώ συνομίλησε και με τα παιδιά.





Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο Χαλάνδρι.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ενημερώθηκε από τους συντονιστές για το έργο της δομής, συνομίλησε με τα παιδιά που φιλοξενούνται στον χώρο, και στη συνέχεια έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ελλάδα, σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι επωμίζεται δυσανάλογο βάρος από το μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα, έθεσε ως ύψιστο ηθικό χρέος την προστασία των ανηλίκων, της πιο ευάλωτης ομάδας ανάμεσα σε όσους αναζητούν προοπτική ζωής μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες. H λειτουργία έξι δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, την οποία υλοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, και ειδικότερα η Δομή στο Χαλάνδρι για αγόρια ηλικίας 12-18 ετών, δίνει στα παιδιά που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους τη δυνατότητα να επουλώσουν τις πληγές τους και να κάνουν μια νέα αρχή. Είμαστε κοντά τους, για να τους προσφέρουμε ένα πιο φωτεινό αύριο».

