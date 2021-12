Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης - Ξανθός: Κόντρα για τους ανασφάλιστους και την φαρμακευτική πολιτική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για σοβαρή υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών κάνει λόγο ο Α. Ξανθός. Η απάντηση του υπουργού Υγείας.



«Ο υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης εκτός από το τραγικό έλλειμα προετοιμασίας του ΕΣΥ ενόψει του νέου επιδημικού κύματος, χρεώνεται πολιτικά και τη σοβαρή υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών», αναφέρει, σε δήλωσή του, ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Ξανθός.

Ειδικότερα, ο κ. Ξανθός δηλώνει ότι «μετά την κατακραυγή των Συλλόγων Ασθενών και της κοινωνίας των πολιτών, ο κ. Πλεύρης αναγκάστηκε να μεταθέσει για λίγο την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει τη συνταγογράφηση από ιδιώτες γιατρούς φαρμάκων και εξετάσεων σε ανασφάλιστους. Σχολιάζει ότι το «πρωτοχρονιάτικο δώρο» του κ. Πλεύρη στους ανασφάλιστους είναι η απόφασή του ο «αποκλεισμός αυτός» να ισχύσει από 1/2/2022 «για την αποφυγή πίεσης στις δημόσιες υγειονομικές μονάδες λόγω της πανδημίας covid-19». Τονίζει ότι αφενός «επιβεβαιώνεται απόλυτα η "δυσανεξία" της κυβέρνησης σε πολιτικές καθολικής κάλυψης και ισότητας στη φροντίδα υγείας» και «ο Υπουργός Υγείας κοροϊδεύει τον κόσμο θεωρώντας ότι σε έναν μήνα θα έχει επανέλθει η κανονικότητα στο αποδιοργανωμένο ΕΣΥ».

Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, ο υπουργός Υγείας «στην πραγματικότητα, επειδή υποχωρεί στις πιέσεις της φαρμακοβιομηχανίας που διαμαρτύρεται για την υπέρβαση της δαπάνης και το αυξημένο clawback, έχει επιλέξει να βάλει εμπόδια πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη -και μάλιστα εν μέσω πανδημικής έξαρσης- σε ένα από τα πλέον οικονομικά αδύναμα τμήματα της κοινωνίας». Ο ίδιος σημειώνει ότι «αυτό είναι εγκληματικό με όρους Δημόσιας Υγείας» και πως «η πανδημία απαιτεί το ακριβώς αντίθετο: Άρση των ανισοτήτων, ενδυνάμωση του ΕΣΥ, ισότιμη και δωρεάν κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των ανθρώπων». «Η μόνη λύση είναι να ακυρωθεί ο νόμος και να επανέλθει σε ισχύ η ρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», τονίζει ο τομεάρχης Υγείας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Απάντηση στον τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την φαρμακευτική πολιτική δίνει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι «το μεγαλύτερο δώρο στην φαρμακοβιομηχανία φέρει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό Υγείας τον κ. Ξανθό. Παρέλαβαν καθεστώς τιμολόγησης μέσου όρου 3 χαμηλότερων τιμών στις χώρες της ΕΕ, χωρίς "κόφτη" και παρέδωσαν τιμολόγηση μέσου όρου 2 χωρών Ευρωζώνης με "κόφτη", υπακούοντας τις απαιτήσεις των φαρμακοβιομηχανιών για προστασία της τιμής των φαρμάκων».

Ο κ. Πλεύρης προσθέτει ότι «πλέον, με τις νέες διατάξεις τιμολόγησης, που καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γίνονται διαπραγματεύσεις με έλεγχο του όγκου κατανάλωσης και εκτίμηση της χαμηλότερης τιμής σε όλη την ΕΕ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μείωσης τιμής ακόμη και χωρίς προστατευτικό "κόφτη", εάν χρειαστεί. Οι δε ανασφάλιστοι προστατεύονται πλήρως, αλλά πλέον θα ελέγχεται η προκλητή συνταγογράφηση, καθώς τα τελευταία χρόνια η δαπάνη διπλασιάστηκε με συνταγές σε ΑΜΚΑ, που δεν αντιστοιχούσαν σε ανθρώπους με κατοικία στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο ΕΟΠΥΥ να πληρώνει 310 εκατ.ευρώ». «Αυτά τα μέτρα δεν αρέσουν ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην φαρμακοβιομηχανία, αλλά προστατεύουν τα χρήματα των φορολογουμένων», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Πλεύρης.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «ο κ. Πλεύρης μάλλον δεν κατάλαβε -ή μάλλον προσποιήθηκε ότι δεν κατάλαβε-, δίκτυο με τεστ σε ιδιωτικές κλινικές έχει στήσει η Κυβέρνηση και μάλιστα σε ληστρικές τιμές. Εμείς ζητάμε δημόσιο δίκτυο για μαζικά, δωρεάν, τακτικά τεστ για όλους. Αυτός λοιπόν που λαϊκίζει πραγματικά και εγκληματεί συνειδητά είναι η Μητσοτάκης Α.Ε..»

Ειδήσεις σήμερα:

Κατεχάκη: Τροχαίο με δύο νεκρούς νέους

Κορονοϊός - Παραμονή πρωτοχρονιάς: τα μέτρα για την αλλαγή του χρόνου

Αθλητισμός: ποιοι “έφυγαν” το 2021