Κορονοϊός - Πλεύρης για μαζικά τεστ: Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ΕΕ

Δριμεία επίθεση στην αντιπολίτευση και άμεση απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των χωρών της ΕΕ σε διενέργεια μαζικών τεστ, ενώ η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει από νωρίς δωρεάν self test σε όλους τους πολίτες και παράλληλα έχει προβεί σε διατίμηση τόσο των PCR όσο και των rapid test. Χάρη σε αυτήν την πολιτική έχουμε πλήρη καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα μας, διασφαλίζοντας στους πολίτες δωρεάν τεστ στις δημόσιες δομές υγείας και προσιτές τιμές στις ιδιωτικές δομές», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Σημείωσε ότι «όσοι οραματίζονται μαζικά δωρεάν PCR σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα αγνοούν ότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες δομές να τα υποστηρίξουν, άρα είτε απλά λαϊκίζουν είτε, ακόμη χειρότερα, στοχεύουν στην προώθηση συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων».

ΣΥΡΙΖΑ: Ας πει στις οικογένειες που πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ ότι είναι φθηνά τα τεστ

«Ο κ. Πλεύρης αντί να παριστάνει τον πλασιέ διαγνωστικών κέντρων που θησαυρίζουν, ας πει ότι είναι φθηνά τα ράπιντ και τα μοριακά τεστ στις οικογένειες που ματώνουν πληρώνοντας από την τσέπη τους κάθε εβδομάδα δεκάδες ως και εκατοντάδες ευρώ, για να δουν αν έχουν νοσήσει και για να βγάλουν πιστοποιητικό νόσησης, που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μοριακό τεστ». Αυτό αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, ενώ σχολιάζει περαιτέρω: «όσο για την πλήρη επιδημιολογική καταγραφή στη χώρα μας, είναι τόσο καλή που δυο μέρες πριν τα 35.000 κρούσματα οδηγούσε τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας να δηλώνει πως όλα βαίνουν καλώς και είναι αισιόδοξος».

