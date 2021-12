Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεάν self test: Άρχισε η διάθεσή τους

Δύο δωρεάν self test δικαιούνται οι πολίτες για τις ημέρες των εορτών. Πως θα τα προμηθευτούν.



Άνοιξε το πρωί της Τετάρτης η πλατφόρμα για τα δύο δωρεάν self test που δικαιούνται οι πολίτες για τις ημέρες των εορτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ, «τo σύστημα Διάθεσης Self-Test άνοιξε σήμερα Τετάρτη 22/12/2021 8:00 έως και Παρασκευή 31/12 20:00. Θα διανέμονται δύο (2) self test σε όλους τους πολίτες άνω των 5 ετών».

Όπως τονίζεται «δεν εξαιρούνται οι εμβολιασμένοι πολίτες».

Όπως ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, οι πολίτες καλούνται να κάνουν το πρώτο self test πριν από το εορταστικό τραπέζι, την οικογενειακή συγκέντρωση ή τη βραδινή έξοδο και το δεύτερο αμέσως μετά τη λήξη των εορτασμών για την έλευση του νέου έτους, με στόχο την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση.

«Δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρεωτικά rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης. Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευτώ όλους», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα δύο δωρεάν self test από τα φαρμακεία με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους.

