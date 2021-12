Πολιτική

Μητσοτάκης - Μισούστιν: Επικοινωνία για το Κοινό Πρόγραμμα Δράσεων Ελλάδας-Ρωσίας

Η επικοινωνία των δύο ηγετών έγινε σε συνέχεια της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Σότσι.



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μιχαήλ Μισούστιν είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε το Κοινό Πρόγραμμα Δράσεων Ελλάδας-Ρωσίας 2022-2024.

Η επικοινωνία των δύο ηγετών έγινε σε συνέχεια της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν στο Σότσι, στις 8 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι κ. Μητσοτάκης και Μισούστιν συζήτησαν τη συνέχεια της διμερούς συνεργασίας στη βάση του Κοινού Προγράμματος Δράσεων Ελλάδας-Ρωσίας 2022-2024 που υιοθετήθηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ενέργειας και του τουρισμού.

