Βελόπουλος: Οι Έλληνες το 2022 πρέπει να κάνουμε τα καλύτερα

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.



«ΣυνΈλληνες συνΕλληνίδες, το 2021, έφυγε. Έφυγε με πάρα πολλά προβλήματα με πολλά ζητήματα που ανέκυψαν από το προηγούμενο έτος. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την φτώχια την ένδεια την πείνα», αναφέρει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και συνεχίζει:

«Χάσαμε ανθρώπους από δίπλα μας, που ήταν φίλοι γνωστοί, συγγενείς, οι οποίοι έφυγαν από τον κόσμο, γιατί έκαναν λάθη οι πολιτικοί με τις πολιτικές τους. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε όλοι σας, είναι ότι μπορούμε εμείς οι Έλληνες, το 2022 να το διανύσουμε καλύτερα. Μπορούμε ναζί να προχωρήσουμε καλύτερα.

Ας ξεχάσουμε λοιπόν τα λάθη του 2021, ας βελτιώσουμε ο καθένας ξεχωριστά την δική του ατομική προσωπικότητα, να προχωρήσουμε μαζί, ελληνικά, χριστιανικά, ορθόδοξα, αλληλέγγυος ο ένας με τον άλλο. Δίπλα, δίπλα, χέρι, χέρι, οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε τα καλύτερα. Οι Έλληνες το 2022, πρέπει να κάνουμε τα καλύτερα.

Εμείς ως Ελληνική Λύση σας ευχαριστούμε για την αγάπη που μας δείχνετε. Να είστε βέβαιοι για ένα πράγμα. Ότι εμείς και το 2022, θα κάνουμε αυτό που κάναμε τον προηγούμενο χρόνο. Θα τηρήσουμε απαρέγκλιτα ότι υποσχεθήκαμε. Να τιμήσουμε εσάς και την ψήφο σας. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, σε όλους σας», καταλήγει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.





