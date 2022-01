Τοπικά Νέα

Πρωτοχρονιά - Τροχαίο: νεκρός 19χρονος στον ΒΟΑΚ

Τραγωδία στην αυγή του νέου έτους. Πως έχασε την ζωή του ο άτυχος νέος. Κινδύνευσαν κι οι υπόλοιποι νεαροί επιβάτες.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, στο Πάνορμο Ρεθύμνου.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις πέντε το πρωί του Σαββάτου, στο 78ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου - Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν άλλα δυο άτομα, 18 ετών, που επέβαιναν στο μοιραίο αυτοκίνητο.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε ένα άτομο από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο 78 χλμ της Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου Κρήτης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 1, 2022

Πηγή: neakriti.gr

