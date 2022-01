Πολιτική

Ο Θεοδωρικάκος υποδέχτηκε στο 2022 στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράση (εικόνες)

Το μήνυμα που έστειλε στους αστυνομικούς ήταν σε υπηρεσία το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.



Πρωτοχρονιά στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράση έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός είπε μέσω του ασυρμάτου σε όσους αστυνομικούς ήταν σε υπηρεσία:

«Από το Κέντρο Επιχειρήσεων της 'Αμεσης Δράσης, χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία για όλους εσάς τις γυναίκες και άνδρες της ΕΛΑΣ, που όλο το 24ωρο 365 μέρες τον χρόνο δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας παρά τις αντιξοότητες για το ύψιστο αγαθό της Δημοκρατίας μας, την ασφάλεια των πολιτών. 'Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, που εργάζεστε και αυτή την ώρα μακριά από τις οικογένειές σας. Είναι χαρά μου αλλά κυρίως τιμή για μένα να επικοινωνώ μαζί σας στη χαραυγή ενός ελπιδοφόρου, πιστεύω καινούργιου χρόνου. Δεσμεύομαι ότι μαζί θα δώσουμε την μάχη ώστε το 2022 να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την ΕΛΑΣ. Θέλω να γνωρίζετε ότι στην καθημερινή αυτή μάχη θα είμαι δίπλα σας. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι το νέο έτος εμπεριέχει και ένα σαφές αλλά και διαχρονικό μήνυμα: είμαστε πολύ λίγοι οι Έλληνες για να είμαστε διχασμένοι. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ενωμένοι λοιπόν ατενίζουμε το 2022, με αισιοδοξία. Προχωράμε μπροστά μαζί με αλληλεγγύη, με ασφάλεια για όλους και βέβαια με τήρηση των νόμων για να αφήσουμε πίσω μας και την μεγάλη δοκιμασία της πανδημίας. Καλή δύναμη, καλή χρονιά».

