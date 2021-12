Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: 10000 αστυνομικοί στους δρόμους για τα μέτρα την Πρωτοχρονιά (βίντεο)

Για μεγάλη μείωση της εγκληματικότητας στην Αττική, έκανε λόγο ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη. Τι είπε για το πρόστιμο σε αστυνομικό χωρίς μάσκα.

Σαρωτικούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, 10.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους για να ελέγξουν πως τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση θα εφαρμόζονται κατά γράμμα. Εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η Ελληνική Αστυνομία θα φέρει εις πέρας το έργο της με αποτελεσματικό τρόπο, ζητώντας παράλληλα από τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα και να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους αστυνομικούς που διενεργούν τους ελέγχους.

Διαβεβαίωσε τους πολίτες πως οι έλεγχοι που διεξάγονται από την ΕΛ.ΑΣ. είναι απολύτως ασφαλείς, αφού στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι αστυνομικοί είναι εμβολιασμένοι, κάνουν τεστ και τηρούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σχολιάζοντας το περιστατικό με τον αστυνομικό στην Πάτρα, που επέδιδε κλήσεις χωρίς να φοράει μάσκα, ο κ. Θεοδωρικάκος το χαρακτήρισε απαράδεκτο. Συμπλήρωσε πως του επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ, αποφασίστηκε πειθαρχικός έλεγχος και η μετακίνησή του σε άλλη υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται αστυνομικός που ελέγχει να μη φορά μάσκα, δήλωσε εμφατικά.

Υπενθυμίζοντας πως η Ελληνική Αστυνομίας δίνει μία “διπλή μάχη”, κατά της πανδημίας και κατά της εγκληματικότητας, ο Υπουργός υποστήριξε πως από την 1η Σεπτεμβρίου έχει μειωθεί κατά 25% η εγκληματικότητα στην Αττική. Ενισχύουμε με δυνάμεις τα Α.Τ. κι όπου υπάρχουν προβλήματα, γίνονται έλεγχοι και αποδίδονται ευθύνες, σημείωσε.

