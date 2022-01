Κοινωνία

Άγιος Παύλος: Έκρηξη με γκαζάκια έξω από την εκκλησία

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Άγνωστοι τοποθέτησαν δέκα γκαζάκια, συνολικά, έξω από την εκκλησία του Αγίου Παύλου, στον σταθμό Λαρίσης, τα οποία εξερράγησαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

